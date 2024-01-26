二手嚴峻：美孚跌穿「4球」 8年新低

二手樓價仍未見底，九龍藍籌屋苑荔枝角美孚新邨成交價跌穿「4球」，原則兩房戶僅以388萬元沽出，料創屋苑約8年新低，原業主持貨約10年仍要帳蝕10萬元。

香港置業吳志輝表示，屋苑5期恒柏道1號頂層單位，屬電梯不直達樓層，實用面積約437方呎，已改為一房間隔，去年1月叫價560萬元，劈價172萬元沽出，呎價約8,879元，較估價低20%，原業主於2014年3月以398萬元購入。資料顯示，屋苑對上一宗低於400萬元買賣，要追溯至2015年底。

港灣豪庭兩房蝕150萬 同屬西九龍的大型屋苑都錄損手個案。中原黃家全指，大角咀港灣豪庭9座低層F室兩房戶，實用面積約414方呎，以550萬元易手，呎價約13,285元，不足5年帳面蝕讓150萬元。

市區半新盤市況嚴峻。市場消息透露，長沙灣The Campton連平台特色戶，市傳以910萬元售出，料屬該盤首宗二手轉讓，呎價約1.8萬元，不足4年帳面貶值約8.6%。

消息稱，啟德THE HENLEY I的2座低層單位，日前以980萬元成交，呎價約1.94萬元，不足3年單位帳面跌價約300萬元。

YOHO MIDTOWN貶15% 此外，元朗二手市場近日連錄多宗蝕讓。中原王勤學表示，YOHO MIDTOWN第3座高層G室兩房戶，累減42萬元，以708萬元易手，呎價約14,905元，原業主不足5年帳面虧蝕127萬元，或貶值約15%。

他指，同區采葉庭9座低層F室，實用面積約658方呎，早年曾叫價850萬元，剛以645萬元成交，套三房做價低於兩房，屬同類型單位約7年半新低，呎價約9,802元。