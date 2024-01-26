鄧成波家族16億放售觀塘物業

鄧成波家族繼續放售旗下物業，新近一口氣再放售觀塘駱駝漆中心，以及駱駝漆大廈一籃子物業，兩項物業涉資共約16億元。

中原（工商舖）唐苑雯表示，上述代理項目包括興業街1號駱駝漆中心全幢，為一座樓高7層銀座式物業，建築面積共約85,116方呎。地下及1樓為餐廳，2至6樓為寫字樓，每層面積約11,536至13,168方呎，屬3面大單邊位置，現時意向價約11億元。該廈已獲批改建為零售用途，部分位置可設戶外餐飲區，租金回報料可達約7厘。

元朗全幢銀主傳賣6200萬 另一項放售物業為開源道60至62道駱駝漆大廈第一座地下A1至A2及B1至B3號單位、第二座地下D1至D2單位，以及第三座地下2號、3號連閣樓，總建築面積約28,494方呎，平均樓底高度約15呎，物業意向價共約5億元，當中第三座物業將連同銀行租約出售。

該公司蔡德寶亦稱，資深投資者黎永滔持有的銅鑼灣謝斐道512號全幢推出招標，截標日期3月20日，去年第四季估值約4億元。

此外，市場消息指，元朗青山公路雙號全幢銀主物業，市傳以約6,200萬元易手，約10年貶值約7,800萬元或約56%。商廈市場方面，九龍灣富臨中心B座19樓A室，建築面積約3,222方呎，以約3,000萬元連一個車位登記易手，成交呎價約9,311元屬近年低位。