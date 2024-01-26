公營房屋銀主飆53%

滾存增至60個 新界佔比最高 經濟不景，住宅銀主盤存量明顯增長，當中公營房屋更出現強勁增幅。去年第四季該類盤源按季再多14個，存量增加至60個，相比2022年底所錄的39個，數量一年勁升約53.8%。

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，上述同類放盤數目較去年第二季再升約30.3%，已連續3季出現增長。公營房屋銀主盤量增速明顯，與期內售出或銀主收回的數目較少有關。該行數據顯示，去年滾存及新增同類盤源合共有112個，當中有52個沽出或收回，佔比例約46%。

私樓放盤升27%較溫和 相對地，私樓的同類放盤增幅比較溫和，去年第四季錄196個，按季只增加19個或約10.7%，全年計則上升約27.3%。再計及去年的新增盤源連同滾存放盤，去年私宅銀主單位有415個，售出或收回佔219個，比例達約53%，反映消耗速度較快。

以地區劃分，公私營住宅銀主盤存量均以新界區佔比最高，其中，公營房屋同類單位有半數位於新界區，港島及九龍則分別約22%及28%。至於私宅銀主盤則有約39%來自新界區，九龍及港島則約36%及25%。

去年整體存量共256個 綜觀整個住宅市場，2023年第四季銀主盤存量合共256個，較對上一季增約14.8%，按年則多約32.6%。該行亦提及，去年私宅最高價銀主放盤為九龍站君臨天下2座高層B室，實用面積約1,147方呎，去年5月以約5,300萬元推售，最終以約5,310萬元售出，期內價格最低放盤則為深水埗福華街114號中層A室，放盤價約200萬元，最後減至約168.5萬元售出。

事實上，隨着息口上升，樓價下調，業主還款壓力大增，市場繼續出現最新銀主放盤。據代理資料，今年已出現約18個住宅銀主盤，當中4個為公營房屋單位，較近期包括上水居屋彩蒲苑C座高層2室，實用面積約394方呎，兩房設計，銀主於已補價自由市場開價約360萬元放售，每方呎約9,137元。上述較大型銀行網上估價約374萬元，低出約3.7%。

另一個較新的同類放盤青衣居屋青雅苑，項目高層14室，實用面積約443方呎，兩房間隔，以約560萬元已補價推出放盤，呎價約12,641元。

公營房屋銀主盤存量季度統計