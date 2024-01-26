準現樓新盤 跑道區佔半

新盤銷情放緩，發展商推售樓花的計劃一再押後，部分項目步入現樓仍尚待出籠。據統計，目前已有多個新盤獲地政總署批出預售樓花，但至今仍未發售，當中逾3,700伙已接近現樓，逾半來自啟德跑道區。市場人士估計，個別項目將以低市價策略出貨。

萬八伙已批預售未賣 連續兩年新盤的銷售量僅錄一萬伙水平，貨尾單位積壓下，發展商不敢貿然推售全新盤，導致不少項目已批出預售樓花多時，依然按兵不動，涉及私宅約1.8萬伙，部分亦由樓花步入現樓階段。其中有6個項目於2022年1月至2023年10月期間獲批預售，並在去年或今年上半年已達預計關鍵日期，接近現樓仍未推出市場，涉及3,701伙，當中2,161伙屬於啟德跑道區的項目，佔約58%。

維港1號兩房1051萬沽 啟德跑道區作為新盤供應主力，首個發售的樓盤為中海的啟德維港1號，於2021年起開售，曾在去年底減價約兩成重推。全盤提供1,059伙至今售出逾690伙。包括昨日以1,051.3萬元售出2B座8樓G室兩房戶，實用面積536方呎，呎價約19,614元。

由多家發展商合作的MIAMI QUAY I及天瀧，分別於2022年及去年推售，已售出約50伙及28伙。事實上，提供571伙的MIAMI QUAY II，早於2022年6月獲批預售，至今已接近現樓，仍未聞推售部署。在逆市下，以往項目批出預售隨即推出市場，「貨如輪轉」的情況不再。

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，位於啟德跑道區的項目，可分為望九龍灣方向及望維多利亞港方向，由於向維港海景的項目地價成本較高，多屬臨海豪宅，可吸納高端客群及內地專才客，相信發展商仍會「求價」。而向九龍灣區方向的新盤，面向大眾市場為主，則有機會低市價推盤以吸引買家，以求去庫存。

HOLBORN下周一推6伙 另外，恒地旗下的鰂魚涌THE HOLBORN下周一發售6伙。恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝稱，單位包括兩伙開放式戶及4伙一房戶，折實價477.25萬至649.02萬元，折實呎價21,595元起。

獲批預售樓花但未發售的新盤