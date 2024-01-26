簡訊一覽
●中國海洋石油(00883)預告去年油氣產量破頂，並將今年產量目標提高到7億至7.2億桶（油當量‧下同），明年產量提高到7.8億至8億桶，2026年目標為8.1億至8.3億桶；今年資本開支預算為1,250億至1,350億元人民幣。集團重申2022至2024年全年派息比率最少40%，預計每股不低於70港仙。
●廣深鐵路(00525)發盈喜，預計去年扭虧為盈，賺10.2億至11.2億元人民幣，原因是經營環境持續改善，過港口岸陸續恢復正常通關，使客運業務實現較大增長，同時公司積極降本增效。
●日本軟銀集團宣布，其全資子公司Skybridge LLC使用阿里巴巴(09988)股份與金融機構簽訂的預付遠期合約，已分階段實施，實物結算於今年1月完成，即已經完成減持阿里。軟銀、Skybridge及金融機構均沒有再買賣阿里股份，之後亦無相關計劃。
●「跨境理財通2.0」下月26日生效，渣打銀行將在北向通增加人民幣存款產品及40隻以上風險等級為「R4」的公募基金，涵蓋新消費、新能源、新基建、新製造、新科技等，而南向通基金產品亦會加至超過140隻。
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