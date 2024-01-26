IBM季績優 仍部署裁員

國際商業機器公司（IBM）季度業績勝市場預期，惟公司表示，正面臨非常具挑戰性、不確定性及波動性的宏觀經濟環境，今年內將會裁員，但會增聘AI相關的人手，令年底的僱員人數大致不變。該企周四美股早段曾升8.01%，報187.87美元。

IBM上季多賺21.4%至32.88億美元；收入173.8億美元，按年升4%，比預期的173億美元稍高；經調整每股盈利3.87美元，好過預期的3.78美元；毛利率達59.1%，是1999年以來最高。

業務收入方面，軟件收入增3%至75.14億美元；諮詢收入50.48億美元，增約6%；來自大型電腦等基礎設施的總收入增約3%至46億美元，好過預期的42.8億美元，特別是分散式基礎架構類別，包括採用IBM Power晶片的伺服器，增長速度加快至8%。

冀今年收入中單位數增 行政總裁Arvind Krishna表示，生成式人工智能（Generative AI）和Watsonx產品的業務規模是第三季的兩倍，並會致力整合及期望有關技術可帶來實際的收入。該企預期，假設匯率不變的情況下，今年收入將有中單位數增長，反映增幅介乎4至6%，較市場預期的3%增幅更佳。