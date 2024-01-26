福特美召回190萬輛SUV

福特（Ford）中國昨日宣布，全新福特Mustang Dark Horse車型將於2月19日發售，並於第二季開啟交付。另有消息指，由於配件在行駛時可能出現的飛脫問題，福特於美國召回近190萬輛Explorer SUV （運動型多用途車），指其或對其他駕駛人士造成危險。這次召回涵蓋2011至2019年生產的Explorer。

福特近日亦正式推出「福特和林肯數碼體驗」（Ford and Lincoln Digital Experience）新一代車載娛樂系統，據講比目前SYNC的處理速度提高14倍、儲存容量多8倍，可支援第三方應用程式，並可透過藍牙手把控制，且針對Apple CarPlay與Android Auto智慧型手機連結，新系統將首先搭載於旗下的今年林肯Nautilus上。

料上季錄一筆逾132億虧損 此外，福特在美國證券交易委員會提交的一份文件中披露，預計去年第四季度錄得與養老金和其他退休員工福利（OPEB）計劃相關的稅前重新計量虧損約17億美元（約132.6億港元），惟該特殊項目不會影響公司調整後息稅前利潤總額或調整後每股收益。