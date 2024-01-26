Tesla去年核心少賺22%

預警2024銷售增速放緩 股價曾挫9% 美國電動車企特斯拉（Tesla）去年接二連三發動減價戰，換來的是多個業績指標全面承壓！該企最新出爐的2023年業績顯示，截至12月底止全年，以非通用會計準則（Non-GAAP）計的經調整純利按年倒退22.91%，至108.82億美元，是自2017年以來轉跌。集團更一反常態未有披露今年交付目標，只預告今年電動車銷售增速將較去年顯著放緩。消息拖累其股價周四早段曾挫9.65%，報187.77美元。

毛利率跌至18% 4年新低 該企除了經調整純利大跌之外，毛利更是12年來首度轉弱，按年急跌15.31%至176.6億美元。期內整體毛利率由2022年的25.59%急挫至去年的僅18.24%，創4年新低。

聚焦公司去年第四季業績，表現亦不似預期。季內Non-GAAP純利按年勁挫39.47%至24.85億美元，收入亦僅升3.49%，錄251.67億美元，是3年最低增速；整體毛利率17.6%，跌足5季。按業務劃分，季內賣車收入按年升1.2%至215.63億美元；來自太陽能裝置和備用電池的能源生產和儲能收入則升9.77%至14.38億美元；另服務及其他收入有21.66億美元，增幅為27.33%；自由現金流及資本開支各為20.64億美元及23.06億美元。

賣車數據方面，Tesla去年第四季付運48.45萬輛電動車，全年付運量逾180.85萬輛，雖屬紀錄新高並實現之前的目標，惟集團最新卻在業績中指，賣車業務正處樽頸過渡期，即「卡住」在Model 3及Model Y的後續擴張期，以及新一代汽車快將推進的歷程之間。結果言論一出，市場隨即預期Tesla今年只會賣出220萬輛車，遠低過行政總裁馬斯克3年前設定的50%長期增長目標。

揚言中資「摧毀」全球車企 同時，馬斯克在電話會議中稱，倘沒有貿易壁壘，中國車企會「摧毀」全球大多數汽車製造商，且在海外市場取得成功。他並不滿意現時集團於日本的市佔率，認為至少應與平治或寶馬等看齊；又指現時儲能業務增速遠快於汽車業務，重申集團目前正朝這個方向發展。

至於早前盛傳馬斯克冀獲取Tesla的25%投票控制權，他最新稱有此想法是因為「不想看到被某個隨機的股東諮詢公司投票否決」，同時認為能夠發行同股不同權的架構屬理想情況，因可以令集團在處理人工智能（AI）和機械人技術上有更大影響力；而旗下人形機械人擎天柱（Optimus）發展潛力遠遠超過Tesla其他產品，且部分Optimus產品有可能在明年交付。

另外，Tesla最新業績顯示，上季並未出售任何比特幣（Bitcoin），繼續持有9,720枚Bitcoin，是連續6個季度沒有賣出。

Tesla去年業績摘要