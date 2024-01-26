股壇MasterMind：國策利好 能源中資電訊股值博

內地連環出招救市，港股昨日反覆再升312點，連升3日共飆1,250點，市場信心已經恢復？恒指早前的彈散格局能否打破？內地計劃將市值管理納入高管考核因素中，中字頭股連續兩日抽升，而大摩更預告，國企股正迎來「黃金時代」，這類股份還有幾大上升空間？當中又如何挑選？

大華繼顯（香港）策略師楊韻銳（Curtis）周四於《東網財經》直播節目「股壇MasterMind」上表示，內地近期一系列舉措對經濟基本面改善未必起作用，長遠而言仍要推出更大規模的寬鬆措施。他又預期，第二、第三季亦需再降準或發行特別國債，應付流動性需要，但認為，如果救市方向持續，給予市場足夠信心，港股有機會已經見底，逐漸收復失地。

內地車股未宜撈貨 另外，車股方面，Curtis認為行業現時出現瓶頸，預期今年內地新能源車銷售增長只有17%，不建議投資者撈底。相反如果開淡倉的話，他稱現時多隻車股技術上亦在關鍵支持位，建議可待反彈回升後再考慮。

美股方面，下周美國聯儲局將舉行議息會議。Curtis預期將維持利率不變，但就提醒，美國今日便會公布個人消費開支（PCE）數據，倘若數據按月升幅加快，加上聯儲局官員講話存在變數，便可能令近期屢屢破頂的納指出現調整，不排除第一站會下試15,200點。

想睇Curtis分析足本版，可以掃二維碼觀看「股壇MasterMind」節目片段。