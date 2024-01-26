港上月進出口改善 齊升11%

政府統計處公布，去年12月本港商品整體出口貨值為3,864億元，按年上升11%，升幅較去年11月的7.4%為大；商品進口貨值為4,463億元，按年上升11.6%，也高於去年11月的升7.1%。上月錄得有形貿易逆差599億元，相等於商品進口貨值的13.4%。

政府發言人表示，上月商品出口貨值在低比較基數下錄得按年上升。而且輸往內地及美國的出口明顯上升8.4%和25.6%；亞洲區內以輸往印度（增46.1%）升幅最快，輸往泰國和台灣也按年升近四成，惟輸往南韓減少24%。

總結去年全年，商品整體出口貨值按年下跌7.8%，商品進口貨值下跌5.7%，錄得有形貿易逆差4,676億元，相等於商品進口貨值的10.1%。按出口市場看，去年輸往大部分主要目的地的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是新加坡（跌21.4%）、日本（跌17.7%）、台灣（跌9.9%）。輸往阿拉伯聯合酋長國的整體出口貨值則錄得升幅8.9%。

短期內出口恐受壓 展望未來，政府發言人看得較為悲觀，指出地緣政治局勢緊張、環球經濟增長減慢等因素將在短期內繼續為香港的出口帶來壓力。

不過，亦有業內人士認為，今年香港出口貨值可望上升，原因包括今年預期減息之下，全球對中國工業貨品的需求會回升，在境外庫存已逐步見底的事實下，可望帶動對內地的採購，從而提振香港的轉口和出口。