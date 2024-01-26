維達去年僅賺2.5億跌64% 停派末期息

利息開支飆七成 期內，該公司收入199.99億元，按年增長2.99%；整體毛利率下跌1.98個百分點，至26.25%，淨利潤率1.3%。同時，集團借貸利息開支飆70%至1.49億元。

按分部業務劃分，紙巾業務收入按年升3.42%，至166.55億元，收入佔比為83%，分部毛利率為24.9%，分部業績利潤率為2.4%。該公司指，因堅持高端化策略，推動高端紙品組合銷量取得雙位數增長，而高端產品較高的利潤率，一定程度上減輕了高成本木漿庫存以及促銷所帶來的影響。同時透露，東南亞市場的紙巾銷售額按年自然增長錄24.4%升幅。

個人護理業務方面，收入33.44億元，按年增加0.9%，收入佔比17%，毛利率及分部業績利潤率分別為32.9%及2.8%。

展望未來，該公司指，儘管經濟前景和消費氣氛仍不明朗，但對經營產品的增長潛力充滿信心，將繼續於高端產品及高利潤產品投入，以進一步提升產品組合，亦會投入在主要市場的個人護理業務及主要品類。同時會加強電商及新渠道，以進一步提升在內地市場的領先地位；繼續投入於品牌建設及創新，進一步實現差異化，並在競爭中保持高端定價優勢。