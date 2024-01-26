內地去年黃金消費量1089噸 增近9%
內媒報道，中國黃金協會統計顯示，去年全國黃金消費量1,089.69噸，按年增長8.78%。其中，黃金首飾706.48噸，增長7.97%；金條及金幣299.6噸，增長15.7%；工業及其他用金83.61噸，減少5.5%。
據悉，黃金首飾加工零售企業不斷在金飾產品設計上推陳出新，小克重、新款式的黃金首飾備受消費者青睞，促進黃金首飾消費的提升。實體黃金投資的較高關注度，使溢價相對較低的金條及金幣消費較快增長。
總產量升至519噸
黃金生產方面，去年內地原料黃金產量為375.155噸，增長0.84%。其中，黃金礦產金完成297.258噸，有色副產金完成77.897噸。另外，去年進口原料產金144.134噸，增長14.59%，總計全國共生產黃金519.289噸，增長4.31%。
上海期貨交易所滬金主力合約昨日挫0.32%，每手報476.84元人民幣。國際金價方面，現貨金昨日曾升約0.17%，報每安士2,017美元。
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