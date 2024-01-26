金監總局促內銀加大支持房企融資

國家金融監督管理總局副局長肖遠企表示，房地產產業鏈長、涉及面廣，對國民經濟有重要影響，金融業責無旁貸，必須大力支持。當局加速推動「房地產融資協調機制」落地見效，近期將召開相關工作部署會，要求銀行盡快行動起來，在地方政府牽頭協調下，與住建部門一起因城施策用好政策根據下，更加精準支持房地產專案合理融資需求。

已投入大部分保交樓專款 肖遠企透露，銀行目前於開發貸款和個人房屋貸款的餘額分別是12.3萬億元（人民幣‧下同）和38.3萬億元，當中去年分別發放開發貸及房屋抵押貸款3萬億元及6.4萬億元；銀行去年底購買房商債券餘額4,275億元，而投資房企發行的債券金額於去年按年增15%。另去年銀行還向房企提供超過一萬億元的併購貸及存量展期貸款。

雖然銀行須肩負支持樓市的重任，但當局表示銀行資產質素整體保持平穩。初步統計，去年底銀行業金融機構不良貸款餘額3.95萬億元，較年初增加1,495億元；不良貸款率1.62%。截至去年底，3,500億元「保交樓」專案借款絕大部分已經投放到項目，商業銀行也提供相應的商業配套融資，確保任務完成。

金監總局稱，將繼續支持各地城市政府和住建部門因城施策，進一步優化首期比例、貸款利率等個人住房貸款政策，指導及督促銀行更好服務廣大人民群眾剛性和改善性住房的融資需求。

當局並指導金融機構落實好經營性物業貸款管理要求，即允許房企把有關貸款用來償還存量貸款及其發行之公開市場債券，同時指導並要求銀行等金融機構大力城中村改造等「三大工程」建設，並且要求盡快形成實體工作量。

完成後，該項目公司對恒大地產尚欠的2億元負債將不計利息、無違約金，但將於2026年12月底償還。恒大料出售事項將錄收益約3.04億元，並承認集團流動性問題對上述項目開發和進度造成負面影響。