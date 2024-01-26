渣打估華債券外資流入規模5000億

內地政府出手救市，有利人民幣兌每美元匯價。渣打報告認為，今年人民幣貶值壓力緩和，主因乃中美息差收窄及資本外流壓力減弱等，更估計全年中國境內債券的外資流入規模增至4,000億至5,000億元（人民幣‧下同），高於此前預測的2,500億元和去年的2,690億元。

昨日由官方開出的中間價報7.1044兌每美元，按日略升9點子，創逾半個月高位。不過，人民幣在岸價在連彈兩日後，於周四略見下跌，下午4時30分收跌38點子，報7.1679；離岸價更一度跌向7.18關，低見7.1797。

農曆新年過後，渣打擔心人民幣匯率將面臨新壓力，包括出境旅遊增加將收窄經常帳順差、經濟增長仍處低位、缺乏強力刺激措施等，加上新春季節性需求放緩、上市企業可能賣出離岸人民幣來購買美元或港元以支付股息，該行決定下調今年首季末、第二季末的人民幣匯價預測至7.2及7.3，與之前的7.15及7.2略有調整，但維持第三季末回升至7.15，以及年底升至7算的預期不變。

汪濤：人幣年底見7算 瑞銀亞洲經濟研究主管及首席中國經濟學家汪濤亦認為，如果政策支持可以穩定經濟增長並提振市場信心，降息等進一步放寬貨幣政策可能推動人民幣兌每美元匯率向上，預計年底人民幣匯率可能高見7算左右。

渣打續料，今年外國直接投資（FDI）流出總量將減半，因跨國公司留存收益的境外回流已基本完成。自去年9月以來，在匯兌吸引力的支撐下，外國投資者已成為中國在岸債券的淨買家，更預計今年境內債券的外資流入規模按年升至少近50%。