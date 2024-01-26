內地「史無前例」救市惹憂

EIU料今年經濟僅增4.9% 投行：人行響警急放鴿 中國下調金融機構存款準備金率，又大打組合拳沖走資本市場的愁雲慘霧，更預告今年首季信貸「開局」會保持較快增長，周三更在港股尾市時段急不及待放「鴿」降準，早過官網報喜，行動被官媒形容為「史無前例」。投行紛紛解讀為中國人民銀行3大巨頭均已響起關注警號，更凸顯當局已提前調整對市場的預期管理，惟料農曆新年後內地經濟恐迎來新的阻力。

頻推政策強化預期管理 在國常會今年首次提及資本市場要着力穩市場、穩信心，增強宏觀政策取向一致性之後，先由國資委、人行周三打頭陣連發多招，昨日還有國家金融監管總局維護房企，再到今日將由國家發改委、商務部等，分別就推進浦東新區綜合改革試點、推動商務高質發展取得新突破等出招。

據官媒口風，目前政策層對預期管理的強化，與經濟發展情勢密不可分，當國際情勢愈發錯綜複雜，內地經濟就更要把握企穩向好的關鍵時刻，因民眾不確定預期會導致金融市場大幅波動，是次降準在關鍵時刻採取超預期規模及方式，對市場情勢就能形成明顯提振。

不過，經濟學人智庫（EIU）預期，中國今年實質經濟增長由去年的5.2%放緩至4.9%。從去年經濟復甦不平坦可見，特別是房地產市場的惡化程度比預期更嚴重，今年可能面對更多挑戰，但有望受惠於政府加大政策的支持力度。當局或訂立增長5%的目標，而財政擴張將是支持經濟增長的重要支柱。

衍品強制贖回潮添壓 今年官方經濟增速要達標，EIU在報告指，這比去年更難，因為去年有疫後重啟的強勁增長助攻，意味當局需要更多的刺激措施或改革來維持經濟較高增長，包括要創造經濟機會、恢復公眾信心及平息零星的社會不滿，以及預期中央將以擴大赤字作為主要手段。此外，外貿預期回升、私人消費強勁及當局對房地產行業加大政策支持，也將有利經濟。

野村證券提醒，年初中國股票大跌，以至結構性股票衍生產品「滾雪球」般持續強制贖回，可能進一步放大對消費者信心和個人支出的負面影響，尤其是即將進入農曆新年假期。即使該行預計，新春假期間的服務消費需求仍會釋放，但近期一系列資本市場事件可能已透過財富管道產生負面影響，抑制私人消費情緒，使部分家庭對新春期間的大額支出變得更謹慎。

高盛估減息降準各兩次 高盛亦留意到人行行長潘功勝針對通縮風險回應時表示，將強化跨周期和逆周期調節，為經濟增長和物價穩定營造良好的貨幣金融環境，同時加強金融與其他政策的協調配合，合力增加居民收入、擴大就業，着力支持擴內需。因此，該行預計人行可能在首季和第三季下調7天期公開市場操作（OMO）及一年期中期借貸便利（MLF）利率，減幅各為10點子，還可能在第二季及第四季降準，每次下調0.25個百分點，甚至通過多種貸款工具向銀行體系注入長期流動性。

大行對中國貨幣政策及資本流動預測