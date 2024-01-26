產經

內地「史無前例」救市惹憂

周三人行大打救市組合拳，盼扭轉市場的悲觀預期。 周三人行大打救市組合拳，盼扭轉市場的悲觀預期。
周三人行大打救市組合拳，盼扭轉市場的悲觀預期。
EIU料今年經濟僅增4.9% 投行：人行響警急放鴿
中國下調金融機構存款準備金率，又大打組合拳沖走資本市場的愁雲慘霧，更預告今年首季信貸「開局」會保持較快增長，周三更在港股尾市時段急不及待放「鴿」降準，早過官網報喜，行動被官媒形容為「史無前例」。投行紛紛解讀為中國人民銀行3大巨頭均已響起關注警號，更凸顯當局已提前調整對市場的預期管理，惟料農曆新年後內地經濟恐迎來新的阻力。
頻推政策強化預期管理
在國常會今年首次提及資本市場要着力穩市場、穩信心，增強宏觀政策取向一致性之後，先由國資委、人行周三打頭陣連發多招，昨日還有國家金融監管總局維護房企，再到今日將由國家發改委、商務部等，分別就推進浦東新區綜合改革試點、推動商務高質發展取得新突破等出招。
據官媒口風，目前政策層對預期管理的強化，與經濟發展情勢密不可分，當國際情勢愈發錯綜複雜，內地經濟就更要把握企穩向好的關鍵時刻，因民眾不確定預期會導致金融市場大幅波動，是次降準在關鍵時刻採取超預期規模及方式，對市場情勢就能形成明顯提振。
不過，經濟學人智庫（EIU）預期，中國今年實質經濟增長由去年的5.2%放緩至4.9%。從去年經濟復甦不平坦可見，特別是房地產市場的惡化程度比預期更嚴重，今年可能面對更多挑戰，但有望受惠於政府加大政策的支持力度。當局或訂立增長5%的目標，而財政擴張將是支持經濟增長的重要支柱。
衍品強制贖回潮添壓
今年官方經濟增速要達標，EIU在報告指，這比去年更難，因為去年有疫後重啟的強勁增長助攻，意味當局需要更多的刺激措施或改革來維持經濟較高增長，包括要創造經濟機會、恢復公眾信心及平息零星的社會不滿，以及預期中央將以擴大赤字作為主要手段。此外，外貿預期回升、私人消費強勁及當局對房地產行業加大政策支持，也將有利經濟。
野村證券提醒，年初中國股票大跌，以至結構性股票衍生產品「滾雪球」般持續強制贖回，可能進一步放大對消費者信心和個人支出的負面影響，尤其是即將進入農曆新年假期。即使該行預計，新春假期間的服務消費需求仍會釋放，但近期一系列資本市場事件可能已透過財富管道產生負面影響，抑制私人消費情緒，使部分家庭對新春期間的大額支出變得更謹慎。
高盛估減息降準各兩次
高盛亦留意到人行行長潘功勝針對通縮風險回應時表示，將強化跨周期和逆周期調節，為經濟增長和物價穩定營造良好的貨幣金融環境，同時加強金融與其他政策的協調配合，合力增加居民收入、擴大就業，着力支持擴內需。因此，該行預計人行可能在首季和第三季下調7天期公開市場操作（OMO）及一年期中期借貸便利（MLF）利率，減幅各為10點子，還可能在第二季及第四季降準，每次下調0.25個百分點，甚至通過多種貸款工具向銀行體系注入長期流動性。
大行對中國貨幣政策及資本流動預測大行對中國貨幣政策及資本流動預測
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