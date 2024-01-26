美去年GDP升2.5%提速 道指高開161

美國商務部公布，去年第四季實際國內生產總值（GDP）以年率計按季增長3.3%，雖然增速低於前一季度，但仍遠好過市場預期的2%。總計2023全年，美國經濟增長達到2.5%，高於前一年的1.9%。

從分項數據來看，美國上季的GDP增長主要受到消費推動，貢獻了1.91個百分點增幅（服務消費佔1.06個百分點、商品消費佔0.85個百分點）。不過，要留意的是，汽車及零件相關消費已連續3個季度錄得下跌，這一點亦印證近期美國電動車公司不斷減價促銷，且行業整體增長明顯陷於停滯。

其他數據方面，美國上周首次申請失業救濟人數為21.4萬人，多過市場預期的20萬人；截至前周止持續申領人數183.3萬人，多過市場預期的182.3萬人。另外，美國去年12月耐用品訂單按月持平，表現差過預期。

料今年經濟增0.8% 德意志銀行國際私人銀行部全球投資總監羅定忠（Christian Nolting）認為，美國今年經濟增長可能降至0.8%，遠低去年。隨着經濟放緩的影響滲透到股市，美股短期內或出現5至10%調整。他表示，目前幾乎沒有人再談及美國經濟衰退話題，但潛在的衰退可能並未消失，亦將為股市帶來考驗。

話雖如此，他認為就算美國真的步入衰退，也只會是小規模或短暫，屆時如果市場出現波動，反而是入市機會。至於長期看好美股的資深分析師、Yardeni Research總裁Ed Yardeni，也擔心短期美股升勢過急，雖然他堅持長線看好的觀點，但憂慮美股可能出現一輪由科技股調整主導的跌勢。

美股3大指數周四早段向好，道指曾升161點，報37,968點；標指升22點，報4,891點；納指升78點，報15,560點。樓市方面，去年12月新屋銷售按月增8%，至以年率計66.4萬間，少過市場預期。

歐恐技術性衰退 另一邊廂，歐洲央行公布議息結果，一如市場預期按兵不動，即3大政策利率︰主要再融資操作利率（MRO）、邊際貸款利率及存款利率，全部維持不變。

不過，歐洲央行行長拉加德提前預告，歐元區去年第四季經濟可能「停滯不前」，考慮到前一季度GDP已錄得輕微收縮，這意味歐元區可能再陷入「技術性衰退」（連續兩季經濟持平或倒退）。她又表示，經濟放緩可能會壓抑物價，短期通脹指標已顯著回落。