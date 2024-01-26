機管局債受捧 銀行估人均派3手
俗稱「三跑債」的機場管理局零售債券(04701)昨午截飛，券商與銀行感受到的反應不同。聯席牽頭行之一中銀香港的個人數字金融產品部副總經理周國昌稱，認購反應熱烈，預料錄得約兩倍超額認購，每名認購人士可獲分派約3手。他指，該行客戶平均認購9手，將為客戶提供包括定期存款等退款優惠。
滙豐：16%首次認購零售債
另一聯席牽頭行滙豐的個人銀行投資及財富管理部主管安博哲（Sami Abouzahr）表示，全港約80%的申請經由數碼渠道進行；經該行遞交申請的客戶，有16%是首次認購零售債券，其平均認購金額較具經驗的債券投資者高出22%，反映在不明朗環境下，投資者希望其投資組合多元化，並鎖定高息回報。
渣打香港則認為，由於預期美國將於年內減息，而本港定存息口從去年底已開始下調，機管局債券可為投資者提供較穩定的回報，同時促進香港本地債券市場的發展；該行客戶平均認購10手，近70%透過網上渠道申請。中信銀行國際則稱認購反應符合預期。
然而，互聯網券商富途證券指，該行客戶的認購金額約近4億元，大多客戶平均抽6至7手；當中逾80%客戶為現金認購，但整體認購情況比綠債遜色。
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