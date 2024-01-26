機管局債受捧 銀行估人均派3手

滙豐：16%首次認購零售債

另一聯席牽頭行滙豐的個人銀行投資及財富管理部主管安博哲（Sami Abouzahr）表示，全港約80%的申請經由數碼渠道進行；經該行遞交申請的客戶，有16%是首次認購零售債券，其平均認購金額較具經驗的債券投資者高出22%，反映在不明朗環境下，投資者希望其投資組合多元化，並鎖定高息回報。