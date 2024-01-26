歐冠昇：外資開始回流內地市場

他提到，去年是多事之秋，包括利率上升、通脹、中美關係緊張和中東衝突等地緣政治問題，投資者取態審慎。由於投資者透過貨幣基金已能得到很好的回報，資金轉向貨幣市場也是環球趨勢。不過，留意到投資者因對沖需要，轉向衍生產品市場，去年曾創下單日交易140萬份合約的新紀錄。

亞洲銀行家年薪廿年低 他認為，今年左右資本市場的關注點是美國總統大選、經濟是否衰退，以及通脹受控與否等。作為交易所，重點是確保推動投資者參與，否則上市公司太多而投資者太少，會導致新股定價受壓，因此港交所已在倫敦開設辦公室，並在疫後多次出訪中東及東南亞，向投資者介紹香港機遇。

不過，基於中港股市場表現不滯，外媒報道指，除日本以外的部分亞洲資深銀行家，年薪已跌至20年新低，去年僅約70萬至80萬美元，遠低於千禧年以來平均100萬美元或以上的水平。摩根士丹利及瑞銀等銀行去年至少有20%的董事總經理「零獎金」。對此，相關銀行的發言人均不予置評。