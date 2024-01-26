歐冠昇：外資開始回流內地市場
坊間有指資金一直流出中港市場，香港交易所(00388)行政總裁歐冠昇出席活動時大派「定心丸」，指影響市場因素眾多，儘管難以預計資金何時調整其資產配置，但中國對全球經濟貢獻大，惟外資在內地的投資比例仍低，相信未來會有更多資金配置內地資產，看到許多專業投資者、對沖基金開始轉移部分資金，包括中東的資金也在增加。
他提到，去年是多事之秋，包括利率上升、通脹、中美關係緊張和中東衝突等地緣政治問題，投資者取態審慎。由於投資者透過貨幣基金已能得到很好的回報，資金轉向貨幣市場也是環球趨勢。不過，留意到投資者因對沖需要，轉向衍生產品市場，去年曾創下單日交易140萬份合約的新紀錄。
亞洲銀行家年薪廿年低
他認為，今年左右資本市場的關注點是美國總統大選、經濟是否衰退，以及通脹受控與否等。作為交易所，重點是確保推動投資者參與，否則上市公司太多而投資者太少，會導致新股定價受壓，因此港交所已在倫敦開設辦公室，並在疫後多次出訪中東及東南亞，向投資者介紹香港機遇。
不過，基於中港股市場表現不滯，外媒報道指，除日本以外的部分亞洲資深銀行家，年薪已跌至20年新低，去年僅約70萬至80萬美元，遠低於千禧年以來平均100萬美元或以上的水平。摩根士丹利及瑞銀等銀行去年至少有20%的董事總經理「零獎金」。對此，相關銀行的發言人均不予置評。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：