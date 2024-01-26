央企謀改革 中特估熱炒

響應市值管理 憧憬增派息 大摩：迎黃金時代 中央連日來不斷出招救市，國資委日前預告會進一步研究把市值管理納入央企負責人業績考核後，多家央企響應號召。投行摩根士丹利更揚言，國企的「黃金時代」來臨，一眾「中特估」概念股份隨即炒上。中港股市周四繼續開派對，恒生指數再反彈逾300點並重越16,000點關，連升3日累飆1,250點或8.36%，滬綜指亦終於收復2,900關口。

恒指越萬六 中鋁國際飆78% 恒指昨日高開90點，報15,989點，早段曾轉跌70點，低見15,828點，隨後A股上揚，帶挈港股回升，收復20天線（現處16,112點），午後升破上午高位，最多升355點，高見16,254點，收市仍升312點或1.96%，報16,211點。國企指數報5,468點，升115點或2.16%；科技指數報3,310點，升29點或0.9%。

港股全日成交增至逾1,320億元，是逾一個月來最多；「北水」經港股通淨買入18.16億元。

人行日前送上降準、結構性降息及放寬房企融資等「大禮」前，國資委出招試圖推動央企更重視股價表現。可預視的是，央企管理層在股息或回購只會更加積極，而中證監副主席王建軍早前放言，上市公司要牢固樹立回報股東意識，「沒有合理的回報就不是合格的上市公司」。

滬綜指漲3% 收復2900關 內地股市同樣做好，滬綜指昨日以接近全日最高位2,906點收市，升85點或3.03%。深成指報8,856點，升174點或2%。創業板指數報1,720點，升24點或1.45%。滬深兩市成交8,914億元人民幣。

匯盈國際資產管理董事總經理郭家耀預期，大市仍有進一步反彈空間，尤其是中資股估值低迷，若然宏觀經濟及企業盈利前景有望改善，相關股份估值有修復空間。恒指暫於15,500點有明顯支持，後市或上試16,800至17,000點水平。