板塊分析：美醫療保健股價值被低估

美國醫療保健行業相關股份過去兩年表現不佳，主要是受市場收緊資金、監管不確定性、疫後庫存過剩等負面因素影響。然而，醫療保健板塊今年已率先跑出，截至1月19日，標普500醫療保健行業指數年初至今上升2.24%，跑贏標普500指數1.47%升幅。醫療保健業併購交易亦開始復甦，併購交易規模單在1月份已達約96億美元，預期美國醫療保健業或將擺脫去年弱勢，投資者可在該行業中發掘大量潛在投資機會。

成熟市場人口老化速度更快，人口高齡化不可避免的是醫療保健開支佔比將愈來愈大，相關消費增長與醫療保健業盈利韌性相結合，或使其成為投資組合的長期增長組成部分。醫療保健業盈利分別在2008年、2009年、2015年及2020年的環球股市盈利衰退中皆錄得增長，故投資者應重新留意醫療保健業的長期盈利韌性。

今年盈利勢顯著復甦 人口結構變化加上人工智能（AI）為行業減省成本，醫療保健板塊似乎已準備好藉其持續及長期的盈利增長而再次跑贏大市，預計盈利復甦或是美國醫療保健業在今年跑贏大市的主因之一。

現時市場仍低估醫療保健創新行業的價值，當中醫療科技和生物科技行業估值折讓特別吸引，醫療器材業僅回到2021年1月水平，生物科技更未回復至2021年1月水平，醫療器材及生物科技落後製藥業分別接近20%及30%。

其他估值吸引的醫療保健分項，包括生產可佩戴或植入體內的醫療設備，以解決心臟病和糖尿病等慢性疾病的新型設備生產商，而機械人輔助手術中需要使用的設備製造商亦是另一投資機會。對於有助促進藥物研發、節省成本和改善患者治療效果的企業，如持有充裕現金及估值低企，將是投資者捕捉醫療保健行業復甦較低風險的方式。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管 廖嘉豪