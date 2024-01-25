新盤潛在供應3.8萬伙

一手貨尾庫存量高，據代理行統計，今年作為潛在供應的全新盤有約114個，涉及的單位約38,045伙，儘管按年略為回落約5.6%，但仍是過去19年的次高水平。其中鐵路盤最重貨，有8,875伙，佔整體約23%。

料13個鐵路項目登場 利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，年內潛在供應的全新盤有13個位於鐵路站沿線上蓋，包括黃竹坑站港島南岸第3B期至第6期，5個項目涉2,855伙。將軍澳日出康城12A期至13A期，3個項目共有2,619伙。其他項目則位於元朗站、油塘站及錦上路站等。

他指，上述統計的潛在供應新盤，是指有機會可於年內應市的項目，惟實際推售量仍需視乎發展商的部署及市況而定，初步估計較貼近實際的推盤量大約為1.8萬伙。

他指，項目設有專屬升降機，可直達港鐵何文田站。項目兩期已獲批預售樓花同意書，現正處於籌備階段，將於稍後推出。他又解釋，該盤命名承襲旗下大埔白石角朗濤、旺角朗豪坊等。

Elize Park開放示範單位 樂風集團旺角洗衣街Elize Park展開推售攻勢，最新公布明日下午4時起，對公眾開放示範單位。一手市場昨日錄零星成交，鼎珮集團持有的長沙灣睿峰，以1,274.6萬元售出西翼29樓A室，實用面積446方呎，兩房間隔，呎價約28,578元。

此外，會德豐地產的將軍澳MONTEREY，昨錄得終止交易個案，涉及單位為9座3樓B室，實用面積531方呎，兩房間隔，原本在2018年12月以1,064.5萬元成交，呎價約20,047元。該單位最新已增設最多9%提前成交回贈，部署重售。