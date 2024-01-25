甲廈空置升至12.8% 港島東激增

經濟復甦進度未如理想，去年香港甲級寫字樓空置及租金表現均有惡化趨勢。代理報告顯示，去年12月底整體甲廈空置率約12.8%，按年上升約0.7個百分點，全年平均呎租則跌約5.9%，跌至約52元水平。

仲量聯行最新發表的《香港地產市場觀察》報告顯示，去年各區空置狀況以港島東表現最遜色，空置率按年增加約2.4個百分點，去年底錄約13.5%。期內中環區亦按年升約1.1個百分點，最新報約9.9%。

而灣仔/銅鑼灣、尖沙咀及九龍東去年情況有所改善，不過，九龍東依然是空置最嚴重地區，比率雖按年略為回落約0.8個百分點，但最新仍錄約18.7%，遠遠拋離其他主要地區。

呎租連跌20個月 租金走勢方面，去年甲廈租金繼續下調，若以按月計，相比去年11月最新平均呎租再跌約0.7%，連續20個月下挫，累跌約9.4%。

至於上月寫字樓淨吸納量錄約59.05萬方呎，主要是將軍澳入境事務處總部的落成推動，期內新租賃個案包括紅磡海濱廣場1座約1.55萬方呎建築面積，由旅遊用品公司租用。