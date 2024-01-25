玫瑰苑獲准重建8層高住宅

屋宇署於去年11月批出9份建築圖則，其中上述項目位於玫瑰街23至34號，獲批發展分層住宅，另設一層地庫，總樓面約11.68萬方呎。資料顯示，發展商於2022年11月透過強制拍賣，以底價20.75億元統一物業業權。

單月私宅動工僅122戶

此外，同樣經由強拍完成收購，萬科香港旗下的牛頭角定富街45至79號舊樓項目，亦獲准於3層平台之上，重建一幢20層高的商住樓宇，住宅及商業樓面分別約7.78萬方呎及約1.56萬方呎。至於油麻地德昌里16至22號舊樓物業，亦獲批發展為一幢樓高20層的商住大樓，基座設兩層平台，總樓面約2.98萬方呎。