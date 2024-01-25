玫瑰苑獲准重建8層高住宅
發展商近年積極收購市區舊樓，屋宇署公布最新批出的建築圖則，亦以該類項目為主，其中新世界發展(00017)旗下九龍塘玫瑰苑，獲准重建為一幢樓高8層的分層住宅。
屋宇署於去年11月批出9份建築圖則，其中上述項目位於玫瑰街23至34號，獲批發展分層住宅，另設一層地庫，總樓面約11.68萬方呎。資料顯示，發展商於2022年11月透過強制拍賣，以底價20.75億元統一物業業權。
單月私宅動工僅122戶
此外，同樣經由強拍完成收購，萬科香港旗下的牛頭角定富街45至79號舊樓項目，亦獲准於3層平台之上，重建一幢20層高的商住樓宇，住宅及商業樓面分別約7.78萬方呎及約1.56萬方呎。至於油麻地德昌里16至22號舊樓物業，亦獲批發展為一幢樓高20層的商住大樓，基座設兩層平台，總樓面約2.98萬方呎。
另方面，私宅動工量持續低企，利嘉閣指出，據屋宇署數據，去年11月只有一個私宅項目動工，涉及122伙，按月減少約2%。去年首11個月累積動工量9,031伙，則較對上一年同期多出約9.5%。
該行又指，去年11月私宅落成量為3,238伙，按月增逾5.7倍。去年首11個月落成伙數則合共13,808伙，比起2022年同期下跌約31%。
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