半新盤呎價跌穿萬元

玖瓏山每呎$9838 御半山II移民貨貶三成 樓價持續下跌，二手樓成交呎價低於萬元逐漸成為新常態，除新界單幢樓外，沙田半新盤首現同類低價個案，玖瓏山兩房單位僅以每呎約9,838元蝕賣，料創屋苑新低。屯門御半山兩房移民盤急沽，兩個月劈價逾220萬元轉手，3年多帳面貶值約三成。

中原周家傑表示，上述玖瓏山單位為日瓏閣1座中層F室，實用面積約681方呎，開價約720萬元，議價後獲區內用家以670萬元承接。原業主於2020年以750萬元購入，持貨約4年帳蝕約80萬元，或貶值約10.7%。

資料顯示，撇除內部轉讓，位於沙田九肚的玖瓏山，成交呎價未聞低於一萬元，而樓盤於2014年底開價，首批單位折實呎價最低都逾1.07萬元。

屯門半新盤成交價跌幅擴大，該行曾慧敬稱，御半山II期2B座高層E室，實用面積約441方呎，去年11月開價728萬元，原業主移民急售，放盤約兩個月，狂減至502萬元沽出，呎價約11,383元。原業主於2020年10月以721.91萬元一手買入，3年多帳蝕219.91萬元。

YOHO Town售564萬輸17% 鐵路站上蓋項目情況相若。中原丘漢偉指，荃灣海之戀‧愛炫美5A座高層A室四房戶，實用面積約1,163方呎，享海景，經過多次降價，最新叫價2,500萬元，近日再劈300萬元，以2,200萬元成交，呎價約18,917元。原業主於2019年7月一手購入，帳面虧蝕440.4萬元。

大型屋苑都要蝕本才有承接。該行徐可志表示，馬鞍山新港城R座高層8室兩房戶，實用面積約369方呎，最初開價598萬元，終以540萬元易手，呎價約14,634元，約4年帳面蝕110萬元，或貶值約16.9%。

中原王勤學稱，元朗YOHO Town第8座中層B室，實用面積約461方呎，獲上車客以564.3萬元承接，呎價約12,241元，約4年帳面貶值約17%。屋苑1月暫錄約11宗買賣，創11個月新高。

加州豪園呎價減至$9340 此外，新界洋房呎價維持「9字頭」有交易。美聯廖煜榮指，同區加州豪園A期麥蘭徑雙號屋，實用面積約1,713方呎，以1,900萬元放盤，議價後以1,600萬元售出，呎價約9,340元，約3年帳面蝕68萬元。

二手市場跌價蝕賣個案