●螞蟻集團據報於內部成立人工智能（AI）創新研發與應用部門NextEvo，將承擔集團AI的所有核心技術研發，包括螞蟻百靈大模型的所有研發工作，並由集團副總裁徐鵬擔任負責人。

●七大工業國集團（G7）據報擬下月開會時討論充公俄羅斯央行資產的合法性，但歐盟應不會充公已凍結的俄央行資產，因成員之間並無共識。