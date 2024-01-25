簡訊一覽
●國泰航空(00293)上月載客177.94萬人次，按年增加1.22倍；收入乘客千米數按年上升89.3%，乘客運載率下跌兩個百分點至81.2%，可用座位千米數按年增94%；載貨量按年增加20.7%，貨物運載率下跌6.5個百分點至60.8%。全年計，載客人次按年增加5.41倍，載貨量按年增加19.6%。
●新鴻基地產(00016)獲大股東郭鄺肖卿於1月23日，在場內按平均每股73.8498元，增持40.05萬股，料涉資2,957.68萬元，持股量由27.91%增至27.92%。
●深圳控股(00604)上月合約銷售額約27.59億元（人民幣‧下同），按月上升3.19倍，按年下跌66.5%；去年全年合約銷售額約265.86億元，按年升38.4%。
●蒙牛乳業(02319)遭貝萊德於1月19日，在場內按平均每股17.2955元，減持142.4萬股，料涉資2,462.87萬元，持股量由7.02%降至6.98%。
●中國鐵建(01186)截至去年底止季度新簽合約額1.5萬億元（人民幣‧下同）；去年全年累計新簽合約額3.29萬億元，按年增加1.51%，當中境內及境外新簽合約額分別增加3.47%及減少17.38%。
●中國生物製藥(01177)披露，於去年10月3日至今年1月24日，已根據「總額不超過10億元的股份購買計劃」，購買7,840萬股，總代價約2.33億元，剩餘股份購買額度約7.66億元。
●螞蟻集團據報於內部成立人工智能（AI）創新研發與應用部門NextEvo，將承擔集團AI的所有核心技術研發，包括螞蟻百靈大模型的所有研發工作，並由集團副總裁徐鵬擔任負責人。
●虛擬資產金融服務集團HashKey Group旗下HashKey Capital與富時羅素（FTSE Russell）聯合發布3款數碼資產指數，包括FTSE Russell數碼資產20指數、FTSE Russell數碼資產基礎設施指數，以及FTSE Russell數碼資產應用指數。
●七大工業國集團（G7）據報擬下月開會時討論充公俄羅斯央行資產的合法性，但歐盟應不會充公已凍結的俄央行資產，因成員之間並無共識。
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