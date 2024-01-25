ASML新增訂單季飆2.4倍新高

全球頂尖光刻機的唯一生產商──荷蘭半導體設備大廠ASML重申，今年收入與去年相若，或成2012年即上次錄得倒退後最差的一年，並指引今季收入50億至55億歐元，以中間值計算按年倒退22.17%，乍看之下，不符當前熱火朝天的人工智能（AI）晶片需求。

不過，上季新增訂單數字反駁了這種說法，按季飆2.46倍至90億歐元（約766.34億元），為紀錄新高，其中56億歐元來自生產頂級AI晶片不可或缺的EUV（極紫外光）設備。

股價飆7%兩年高 即使去年全年新增訂單減少34.66%至200.4億歐元，但末季表現為未來收入增長預期打下強心針，基於半導體板塊的股價多由指引或訂單變化帶動的特性，消息刺激ASML歐洲股價周三高開7.48%，創兩年新高。

該企上季按年多賺8.18%至20.48億歐元，勝預期。行政總裁溫尼克稱，半導體業界仍在走出低谷，但即使他們尚未肯定今年的市場復甦路徑，從晶片需求改善和廠房產能利用率提高可見，市況有好轉迹象，2025年有顯著增長。

業績公告顯示，ASML上季系統淨銷售額（設備銷售收入）增長42.18%至219.39億歐元，中國的佔比由14%跳升至29%，可推算為增長1.94倍至約63億歐元，又考慮到性能僅次EUV的ArFi型DUV（深紫外光）設備去年銷量達125部，按年跳升44部，不排除有廠商怕「蘇州過後無艇搭」預先採購。

ASML曾稱，對華出口管制會影響內地銷售額的10至15%，現預期今年影響差不多。然而，中國從來都買不到EUV，ASML股價反應亦暗示市場不太憂慮目前收緊後的設備出口限制會顯著打擊ASML的生意。