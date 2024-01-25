嘉信理財料歐洲今年減息5次

市場主流意見都認為，今年是減息年，美資金融服務公司嘉信理財估計，歐洲央行議息取態較美國更進取，料會出現5次減息。至於美國，因為經濟增長放緩，聯儲局今年或要減息3至4次來提振經濟活動。

看好德國製造業復甦 該公司首席全球投資策略師Jeffrey Kleintop稱，隨着以製造業為主的經濟體開始出現起色，今年市場或現溫和的「紙皮箱復甦」，意即工廠將庫存清倉之後，要追加訂購更多紙皮箱來配合生產，其中看好德國製造業復甦。

股市方面，該行料國際市場有機會跑贏美股，標普500指數或跌3至5%，但出現熊市機會不大，建議運用交易所買賣基金（ETF）及美國預託證券（ADR）配置國際市場。

國際貨幣基金組織（IMF）亞洲及太平洋部副主任Thomas Helbling預計，今年環球通脹將回落至各國的目標水平，惟目前環球通脹整體仍保持在較高水平，加上部分國家面對債務風險，不一定有政策空間支持經濟增長，料今、明兩年環球經濟增長只有約3%，處於歷史低位。

英部分定息按揭加0.2厘 雖然暫未知減息潮何時開始，但英國6大銀行之一Santander於昨日起，為其英國部分定息按揭加按息0.2厘。市場認為，近期公布的通脹數字意外回升，增加了英倫銀行加息的機會，才觸發Santander本次加按息的決定。

經濟數據方面，英國1月標普全球/CIPS製造業PMI初值為46.2，創9個月高，勝市場預期。歐元區1月HCOB製造業PMI初值回升至46.6，勝市場預期；同月德國HCOB製造業PMI產出初值由前值43.3升至45.4，勝市場預期。亞洲方面，日本上月出口按年增長9.8%，升幅大過預期。

此外，加拿大央行昨日維持利率不變，隔夜利率企穩在5厘，銀行利率和存款利率分別維持在5.25厘和5厘。會後議息聲明指，現行利率已減緩社會的支出和令通脹放緩，但潛在的通脹上升仍持續，料今年上半年通脹會維持在3%左右，2025年會返回2%的目標。