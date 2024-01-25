瑞銀財管撐美股未升完 道指曾漲158點

中港股市最近兩日從谷底略為反彈，但多數投資者仍對這個一直都呈現「彈散」格局的市場缺乏信心，畢竟近年港股每次反彈都是為了下一次破底做準備。另邊廂，一直處於長期牛市的美股繼續發力，完美演繹了何謂「高處未算高」，而且市場信心明顯充足得多，瑞銀財富管理更呼籲投資者在目前的歷史高位繼續持貨，直言升勢尚未結束。

AI成10年內關鍵科技主題 瑞銀財富管理策略師Kiran Ganesh指出，本輪美股的升勢很大程度是受到由人工智能（AI）熱潮推動的樂觀情緒所引領。即使AI相關的概念已經帶領了一段升幅，但他認為，投資AI概念股（尤其是半導體產業公司）的理由只會進一步加強。根據該行預測，2022至2027年期間，AI的市場規模將從280億美元暴增至4,200億美元，AI將會成為10年內的關鍵科技主題。

他又指出，全球半導體企業的估值較過去5年的平均估值溢價約25%，但考慮到過去5年行業的重大發展、未來的大趨勢以及晶片公司強大的定價能力，這種相對於歷史的估值溢價明顯是合理的。更重要的是，半導體企業相對於所有科技公司，其市盈率（PE）估值依然有10至15%的折讓。

美股3大指數周三早段向好，道指曾升158點，報38,064點；標指升29點，報4,893點；納指指升138點，報15,564點。雖然近日標指創下新高後，有投資者開始擔心股市會見頂調整，但從歷史數據來看，美股的升市從來都是長期牛市。

瑞銀財富管理統計過去逾60年的美股表現，每當標指在一輪升市中觸及歷史新高後，接下來一年、兩年、3年的平均回報率分別為12%、23%、39%。換言之，標指破頂可能只是長期牛市的起始信號。更重要的是，標指在歷史高位5%波幅內浮動的時間佔了六成，價格水平較歷史高位低20%的時間只佔了12%，因此要「等大市回調的代價頗高」。

eBay炒千人 AT&T轉賺 企業消息方面，網上物品交易平台eBay宣布裁員約1,000人，佔員工總數約9%，該公司股價早段曾升3.4%。大型電訊商AT&T上季收入按年增長1.4%，純利按年扭虧為盈，錄21.88億美元，其股價跌2.15%。

科網巨頭亞馬遜據報將會在今年內推出AI語音助手Alexa的付費升級版，暫時預計命名為「Alexa Plus」，據悉目前該版本仍在測試，其能力尚未達到期望標準，其弱點主要在於難以簡短精確地回答用戶問題，以及精確處理用戶同時提出多項要求（比如開燈同時播放音樂）。亞馬遜股價早段曾升0.97%。

另外，美國1月標普製造業採購經理指數（PMI）報50.3，高過預期，創15個月新高；服務業PMI報52.3，同樣勝預期。