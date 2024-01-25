Netflix付費用戶破頂

打擊共用帳戶奏效 上季純利飆16倍 串流影視平台Netflix去年致力打擊共用帳戶和密碼破解，於上季度終見成績。在截至去年12月底止3個月，其付費用戶淨增1,313萬名，創同季淨增最多，令總付費用戶升至紀錄高位的2.6億名，高於市場原預期的2.56億名。管理層並稱，未來會透過加價來持續支撐投資。消息刺激該企股價周三早段飆13.56%。

上季該企收入按年升12.5%至88.33億美元，勝市場預期的8.72億美元；純利按年多16.05倍，至9.38億美元（約73.16億港元），主要因為2022年該企廣告和用戶收入下跌，令基數較低所致。上季純利按季少44.18%，也稍低於市場預期的9.56億美元。

上調全年營運毛利率預測至24% 季內之營運毛利率由2022年的7%，大增至上季的16.9%，但低於去年首3季的平均21.9%。受惠於美元疲軟和上季業績優於預期，管理層將2024年全年營運毛利率預測從22至23%，上調至24%；又預計今年第一財季每股收益為4.49美元，高於市場預期的4.1美元，也顯著高於上季的2.11美元。

Netflix管理層信心滿滿，部分原因是較早前該企與美國極受歡迎的WWE摔角表演簽訂10年的獨家直播權，由明年1月起生效，為該平台踏入串流直播範疇的行出了重要一步。該企給股東的信提到，「這就是為甚麼繼續改進我們的娛樂產品是如此重要，許多競爭對手削減內容支出之下，我們繼續投資於內容」。另外，該企努力將增長引擎由過往着重增加訂戶數目，改為透過漲價、打擊非法密碼和廣告支援等來增加收入。

加英下季率先取消無廣告計劃 提到加價，信中指出，「當我們投資和改進Netflix時，我們偶爾會要求會員支付一點額外費用以反映這些改進。這有助於推動額外投資的動力，以進一步改善和增強服務。」其中在歐美，將逐漸取消月費11.99美元、沒有廣告的基本計劃，改用6.99美元的廣告月費計劃，加拿大和英國將於今年第二季率先試行。

該企提升廣告業務，包括加強其銷售團隊和廣告營運，聯席行政總裁Greg Peters在業績電話會議上表示，「這意味着讓廣告計劃更具吸引力。我們增加了串流媒體、更高解像度、下載，擴大吸引合作夥伴的渠道。」

至於會否透過併購增長，該企稱，對傳統單向的電視業務興趣缺缺，因該類業務正流失觀眾。回顧過去10年的發展，該企相信不會因併購傳統電視業務會對Netflix帶來重大好處。惟該企會繼續與內容供應商合作。

Netflix去年第四季業績摘要