豐田：電動車未來全球市佔最多三成

電動車發展如日方中之際，傳統車企豐田汽車（Toyota）董事長豐田章男最新向此「大潑冷水」，認為電動車未來的全球市佔率最高僅能達30%左右，其餘份額會由混能車、氫燃料電池車和燃油車瓜分。

特斯拉或明年生產平價車 豐田董事長何出此言？據講他在一個員工答問會上就電動車發展提出5大觀點，並對行業頗有意見，其中之一是指全球現時仍有10億人口無電可用，認為商人不應為了製造昂貴的電動車而限制市民用車方式，同時直言「做決定的應該是消費者，並非由法規或政治主導」。

至於有傳早年拒絕收購特斯拉的蘋果公司（Apple Inc.），擬推遲兩年至2028年推自研汽車Apple Car，同時降低自動駕駛技術目標，轉攻更基本的駕駛輔助功能，冀與特斯拉目前水平看齊。

金監局規範新能源車承保 此外，國家金融監督管理總局財險司近日下發《關於切實做好新能源車險承保工作的通知》，要求各財險公司高度重視新能源車險承保服務工作。至於中國乘用車市場信息聯席會最新統計指，截至本月21日止，乘用車市零售量122.7萬輛，按年升46%，按月跌4%。其中新能源車零售量38萬輛，按年升56%，按月跌21%。