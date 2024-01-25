國資委：研市值管理納央企負責人考核

內地自通關以來經濟復甦步伐乍暖還寒，力谷國企表現便成穩經濟的當務之急。國務院國資委昨稱，為提高上市公司質量，將進一步研究將市值管理納入中央企業負責人業績考核，引導央企負責人更重視市場表現，及時通過應用市場化增持、回購等手段傳遞信心、穩定預期，加大現金分紅力度，更好回報投資者。

央企去年淨利潤1.1萬億 國務院國有資產監督管理委員會副主任袁野指，今年初國資委已部署開展提質增效穩增長專項行動，強化投資者回報，並確立「一利五率」目標管理體系，「一利」是指突出對利潤指標的考核，「五率」即淨資產收益率、全員勞動生產率、研發經費投入強度、營業現金比率、資產負債率。截至去年底央企整體資產負債率64.8%，有效管控在65%，總體表現穩定。

國資委同時公布，去年中央企業實現營業收入39.8萬億元（人民幣‧下同），按年升1.01%；利潤總額2.6萬億元，按年升1.96%；淨利潤有1.1萬億元。

惠譽估中港經濟增長放緩 至於國際評級機構惠譽認為，今年內地經濟增長會降至4.6%，較去年的5.2%為低。惠譽首席中國分析師Jeremy Zook認為，內房仍挑戰重重，而內地民眾消費力度放慢，亦因房地產問題所致；至於地方政府推出的刺激經濟措施步伐同樣受制於內房問題，並料地方政府融資平台（LGFV）發行的城投債或逐漸轉移至主權資產負債表之上。

本港經濟方面，惠譽料經濟增長會由去年的3.2%放緩至3%。Jeremy Zook表示，港府短期仍面臨較大財政赤字壓力，要花5年時間可以調整過來，達收支平衡；惟他補充，由評級角度來看，本港的財政緩衝相當充裕，認為香港在中國離岸市場角色中仍有主導權，惟由於地緣政局愈趨分野，香港能否全面恢復至疫前的全球金融和商貿中心地位，仍有待觀察。