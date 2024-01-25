金發局沙特簽備忘錄 加強市場合作

昔日的「紐倫港」國際金融中心排名在洗牌，為了鞏固競爭力，香港正積極拓展多元化的國際金融合作。最新有香港金融發展局與沙特阿拉伯的金融產業發展計劃（FSDP）簽署諒解備忘錄，以加強兩地在金融市場合作，預計未來有望加強跨境聯通、共享金融科技和人才發展方面的實務守則、透過市場推廣活動以促進金融市場互聯互通，鞏固香港與沙特之間在金融方面的聯繫。

債券通債券納金管抵押品 至於與內地的互聯互通，中國人民銀行在昨日公布「三聯通三便利」中港金融措施，當中兩項涉及債券通。香港金融管理局將債券通北向通下的人民幣國債、政策性金融債券，納入人民幣流動資金安排合資格抵押品名單，即債券通投資者可透過向金管局抵押北向通持有的債券，以人民幣流動性安排，獲取流動性資金，下月26日起生效。

金管局總裁余偉文表示，這是首次在離岸市場，確立在岸債券可以作為擔保品的功能，是兩地債市重要里程碑，也是香港作為離岸人民幣市場重要一步，未來會繼續探討其他應用方向，包括會否用在岸的債券，讓債券通投資者有更多的應用場景，例如作為互換通北向通的抵押品，或將來推出離岸國債期貨交易時能否作為交易保證金。

開放境外參與內銀債回購 另一項措施是，人行將會向更多的境外機構投資者開放內地銀行債券回購業務。余氏指，措施可以提升國際投資者，參與內地債券市場的深度和闊度，增加債券通的吸引力，進一步鞏固香港作為連結內地和國際債券市場投資者所扮演獨特的角色，並會與人行和市場人士密切地溝通，希望可以早點落實安排。

國家金融監督管理總局局長李雲澤昨早在港出席活動時開腔護港，指香港是全球知名國際金融中心，在經濟自由度、金融市場深度、國際化法律環境和人才儲備等各方面，均有顯著優勢，將繼續加強兩地合作。