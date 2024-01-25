全球金融中心 倫敦封王

港人才技能勁失分 被東京追平並列第6 倫敦金融城政府（City of London Corporation）公布2024年全球7個金融中心排名，宣稱倫敦蟬聯全球排名第一的金融中心，去年與倫敦並列冠席的紐約則降至第二位，新加坡守穩第三位，法蘭克福及巴黎分別為第4及第5。值得留意，今年日本東京追趕香港，一齊並列第6位。

是次調查涉及約100個指標計算，涵蓋5個競爭力領域。以總分100計算，分數較高者代表有較高競爭力，倫敦以59分取得全球金融中心首位，紐約得分則較去年同期低3分，錄57分。

港創新生態系統得分包尾 報告直言，英國脫歐及新冠疫情所造成的商業活動瓶頸已被解除，隨着監管效率、移民政策和員工重返辦公室等，改善了倫敦的商業生態，又說倫敦在可持續金融及人才、技能範疇上均名列前茅，只是所管理的資產減少且海外上市數量下降，拖累總分有所略減一分。至於紐約今年得分下降，主要是受到高通脹和利率急升影響，即使紐約科技和金融活動處於領先地位。

實際上，7個金融中心的分數都有所下跌，當中香港得分下跌幅度是各個金融中心之中最多。今年香港得分只有31分，按年跌6分，分項指標人才與技能失分最多，由去年44分下降至37分，排名僅高於日本。報告直言，國際金融中心需要有國際化的勞動力，倫敦41%的勞動力在國外出生，多元地引入全球性的知識、語言技能和文化影響力。

香港於其他分項指標的得分如創新生態系統按年跌至僅16分，是一眾金融中心之中最低。至於金融服務範圍、監管環境及具韌性的商業基礎設施項目的分數也按年下跌。不過，報告稱讚香港及新加坡的稅制最具競爭力，在友好的商業生態系統方面排名第一，意味新企業可以輕鬆設立業務。香港與紐約、新加坡一樣，平均上網速度是英國的兩倍以上。

美銀傳裁20名亞洲銀行家 中港股票跌跌不休，亦動搖外界對香港作為全球金融中心的信心，昨日有外媒引述消息人士報道，美銀宣布在亞洲裁減約20名銀行家，被裁的銀行家大部分是在香港從事中國交易的人員。據悉，美銀是今年首家縮減區域投行業務的大型全球銀行，這次裁員原因乃A股及港股近期大跌影響交易前景。

值得留意的是，倫敦金融城政府的這份調查，跟其他機構調查的結果有一些出入。比如英國智庫機構Z/Yen與中國（深圳）綜合開發研究院於去年9月公布的《全球金融中心指數》，便顯示紐約遠遠領先倫敦，新加坡和香港則位居第二及第4名。

2024全球金融中心排名