跨境理財通2.0准券商參與

中港6大舉措深化金融合作

中國人民銀行宣布合稱「三聯通、三便利」的中港金融合作，市場引頸以盼的「跨境理財通2.0」將於2月26日生效，內容包括「北向通」合資格產品範圍擴大到「非複雜」及低至中高風險的基金，允許合資格香港券商參與。證監會行政總裁梁鳳儀相信，可深化香港和大灣區的合作，增強香港市場之核心競爭力，為證券界帶來新機遇。

證監會投資產品部高級總監李子麒表示，擴容前可投資基金約200隻；現時非複雜基金的產品約有700隻，其中約90隻為大中華基金，毋須符合評為「R1」至「R4」風險級別的要求，其餘約610隻基金則有待銷售機構自行做風險評級。

方便港人匯款大灣區買樓 為讓大灣區居民參與，「南向通」內地投資者門檻新增「近3年個人年均收入不低於40萬元人民幣」的可選條件，個人投資者投資額度提高兩倍至300萬元人民幣。

此外，參與機構由銀行擴至券商，條件包括有完備的監控及內控系統，須在內地找一合資格券商做合作夥伴。證監會中介機構部臨時主管蔡鍾輝建議有意參與跨境理財通的持牌券商，預留最少3個月時間將其業務計劃通知證監會和進行討論，收到不反對通知方可開展業務。

「三便利」則包括方便港澳居民在大灣區城市買樓可將資金匯入，解決現時將資金由香港調去內地時有限額甚至未能調入的缺點。金管局總裁余偉文表示，這明確銀行辦理港澳居民在大灣區內買一手或二手樓之人民幣或外幣匯款和結算支付流程及要求，為有需要香港居民提供清晰、安全和規定跨境匯款途徑。

另外，容許兩地銀行取得企業客戶同意後，跨境查閱相關企業在另一個地方的徵信數據。金管局與人行亦將進一步加強數碼人民幣在香港的跨境試點，讓轉數快（FPS）為數碼人民幣銀包增值等。