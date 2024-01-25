港股兩連升 累漲938點 科網內銀內險齊報捷
中國人民銀行昨日突然在午市時段發放下月降準放水的「大禮」，刺激港股尾市應聲挾高逾600點，逼近萬六點大關，收市報15,899點，升545點或3.56%，連彈兩日累漲938點或6.27%。科技指數同樣連彈兩日，累升8.1%。
國企指數報5,353點，升212點或4.13%；科技指數報3,281點，升133點或4.24%。港股全日成交1,288.43億元，連續3日破千億元，港股通淨買入19.81億元。
阿里飆7% 美團重上$70
同日讓股民興奮的乃阿里巴巴(09988)向內媒確認獲創始人馬雲及現任主席蔡崇信增持，據報馬蔡二人持股合計已超越日本軟銀，換言之成為阿里大股東。阿里股價昨狂飆7.31%，報72.6元，是1月8日之後高位。
券商預警萬六關有阻力
信誠證券聯席董事張智威表示，內地經濟未見明顯改善，港股反彈或難持續，恒指在保力加通道中軸兼20天線約16,000點已有一定阻力。他建議投資者持盈保泰，保留部分資金，待市況確認好轉，再分注撈貨。
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