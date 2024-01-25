港股兩連升 累漲938點 科網內銀內險齊報捷

中國人民銀行昨日突然在午市時段發放下月降準放水的「大禮」，刺激港股尾市應聲挾高逾600點，逼近萬六點大關，收市報15,899點，升545點或3.56%，連彈兩日累漲938點或6.27%。科技指數同樣連彈兩日，累升8.1%。