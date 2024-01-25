產經

港股兩連升 累漲938點 科網內銀內險齊報捷

內地放水送「大禮」，帶挈港股昨日繼續報捷。（中新社圖片） 內地放水送「大禮」，帶挈港股昨日繼續報捷。（中新社圖片）
內地放水送「大禮」，帶挈港股昨日繼續報捷。（中新社圖片）
中國人民銀行昨日突然在午市時段發放下月降準放水的「大禮」，刺激港股尾市應聲挾高逾600點，逼近萬六點大關，收市報15,899點，升545點或3.56%，連彈兩日累漲938點或6.27%。科技指數同樣連彈兩日，累升8.1%。
國企指數報5,353點，升212點或4.13%；科技指數報3,281點，升133點或4.24%。港股全日成交1,288.43億元，連續3日破千億元，港股通淨買入19.81億元。
阿里飆7% 美團重上$70
同日讓股民興奮的乃阿里巴巴(09988)向內媒確認獲創始人馬雲及現任主席蔡崇信增持，據報馬蔡二人持股合計已超越日本軟銀，換言之成為阿里大股東。阿里股價昨狂飆7.31%，報72.6元，是1月8日之後高位。
其他大型科網平台股炒上，當中，美團(03690)升6%，重上70元；京東集團(09618)升4.69%至90.4元；小米集團(01810)升3.63%。至於遭北水淨沽出6.75億元的騰訊控股(00700)升3.6%，公司在下月9天春節假期限制未成年用戶玩遊戲最多合共9小時。
藍籌股幾乎全線大升，唯獨中國生物製藥(01177)及藥明康德(02359)股價跌1.67%及1%，為表現最差兩隻藍籌。
內銀內險股炒上，中國平安(02318)收市飆升5.43%、中國人壽(02628)升4.87%、中國銀行(03988)、工商銀行(01398)、建設銀行(00939)及農業銀行(01288)4大內銀股升約3.5至4.2%。
另一邊廂，在內地從事教育業務、為東方甄選(01797)母企的新東方(09901)昨日升7.44%，收報58.5元，收市後公布截至去年11月底止第二季度純利3,010萬美元，按年升40.07倍；經調整純利5,015萬美元，按年上升1.82倍。公司預計截至今年2月底止第三季度淨營收總額按年將上升42至45%。
券商預警萬六關有阻力
信誠證券聯席董事張智威表示，內地經濟未見明顯改善，港股反彈或難持續，恒指在保力加通道中軸兼20天線約16,000點已有一定阻力。他建議投資者持盈保泰，保留部分資金，待市況確認好轉，再分注撈貨。
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