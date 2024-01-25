傳限沽空期指 滬綜指彈1.8%

A股維穩新招無停手，中國證監會主席易會滿及副主席王建軍先後發聲，甚至傳出中國金融期貨交易所親自致電對沖基金等投資機構，提醒留意客戶針對股票指數期貨的沽空行為，尤其是不以對沖為目的的「裸」沽空，帶動滬深股市3大指數周三尾市抽升，連漲兩日。其中，滬綜指昨收漲1.8%，報2,820點，3日來首次重返2,800點關收市，更創去年7月底後最大單日升幅。

中證監將突出投資者為本 隔晚易會滿開會時，強調會從5方面加快建設中國特色現代資本市場，包括全力維護資本市場穩定運作，把資本市場穩定運作放在更突出的位置，着力穩市場、穩信心；增加中長期資金入市力度，不斷增強股市內在穩定性；嚴肅整治影子股東、政商「旋轉門」、「逃逸式辭職」等，進一步削減離職人員「身份價值」等。

王建軍則指資本市場震動走弱、波動加大，不少投資者感憂慮，當局感同身受，深知只有投資者有實實在在的獲得感，資本市場平穩發展才有牢固根基，從而實現穩市場、穩信心。中證監將更突出以投資者為本，並深信大市一定會走出短期困擾，揚言內地經濟及A股前景光明。

摩根士丹利提醒，即使中央計劃救市等消息屬實，一些核心問題仍有待解決，包括政策反應遲緩令宏觀經濟數據弱，尤其是通脹、消費及信貸增長數據，投資者亦憂慮企業即將公布的季績令人失望等。