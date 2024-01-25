人行組合拳 降準釋萬億

調減三農小微企貸息 助內房商業物業融資 中國人民銀行行長潘功勝上任剛滿半年，再次宣布降低存款準備金率（降準），周三A股收市後更在內地舉行新聞發布會親身送上「新春大禮」，「晒冷式」救市組合拳明顯趕在2月農曆新年前登場，冀以強而有力的一系列措施，扭轉市場的悲觀預期，重建市場信心！

有別於以往純粹官網交代的形式，潘功勝罕有在發布會現場率先口述公布，將於2月5日全面降準0.5個百分點、今起調降支持三農、支持小微企業再貸款及再貼現利率各0.25個百分點，藉此推動貸款市場報價利率（LPR）下調；又預告日內將推經營性物業貸款的相關政策，以擴大房企資金使用範圍撐地產。

普惠微企增授信 市傳中央「泵水」兩萬億元（人民幣‧下同）的內地股市平準基金，可能用主要來自中國境外機構的資金由滬港、深港通投向A股之際，人行宣布降準，又為金融機構降息。潘功勝指，是次全面降準料向市場提供長期流動性一萬億元，規模逾兩年最多，超出預期，金融機構加權平均存準率降至7%；至於調降支農支小再貸款、再貼現利率0.25個百分點，由兩厘降到1.75厘，特別是再貼現利率時隔近3年半再下調。換言之，金融機構從人行獲取資金的成本將減少，並將普惠小微貸的標準提高到單戶授信不多於2,000萬元，人行已明言持續推動社會綜合融資成本穩中有降。

事實上，人行今次出手的時機，多得海外主要央行不再加息。潘功勝指出，今年美國聯儲局貨幣政策方向已出現轉變的苗頭，發達經濟體貨幣政策的外溢性，將朝着壓力減小的方向發展，中美貨幣政策周期差距收斂，客觀上有利增強中國貨幣政策操作的自主性，拓展貨幣政策操作的空間。為持續發揮貨幣政策工具總量和結構雙重功能，引導金融機構做好科技、綠色、普惠、退休及數碼金融「五篇大文章」，經中央批准，人行將設立信貸市場司專注相關工作。

人行放水之外，更積極釋放穩增長信號。副行長、國家外匯管理局局長朱鶴新指出，外溢性壓力逐步減少，將使中國的外部金融條件更趨緩和，國際投資將恢復活躍，外商投資可望穩定回升，故預判今年跨國資金流動穩定性將進一步提升，經常帳將維持合理規模順差，資本項下外資流入將更活躍。下一步推進人民幣國際化上持續用力，完善跨境人民幣相關政策和基礎設施，更能滿足境外投資者配置、持有人民幣資產和風險對沖的需要，同時積極支持離岸人民幣市場穩定發展，特別是強化香港離岸人民幣市場的樞紐動能。

如潘功勝所言，人行辦公室昨晚再有新政以滿足房企融資需求，內銀向持有商業房地產的企業發放、以經營物業為抵押的貸款業務上，細化額度等要求，更重要是今年底前可放寬貸款用途，以償還房企及其集團控股公司存量房地產領域的貸款和公開市場債券。

離岸人幣升穿7.15 潘功勝亦強調會穩匯率，不但要保持人民幣匯率彈性，又料人民幣匯率續在合理均衡水平上保持基本穩定，人民幣在岸及離岸價應聲急彈，在岸價昨午4時30分收報7.1641兌每美元，按日升54點子，之後升幅最多擴至131點子，一度高見7.1564；離岸價亦曾升穿7.15，高見7.1415。

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