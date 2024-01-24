破壞容易建設難 港經濟舉步維艱

近期香港股市大冧成國際新聞，南韓居民投資港股相關產品損失以十億元計，去年樂觀地押注中港市場的星洲對沖基金如今要黯然清盤收場。常說，投資總有風險，但就是沒有人料到，香港經濟可以如此差劣、港股可以如地底泥般不值錢。更令人擔心的是，利率持續高企，但香港樓市流動性已大減，政府死抱辣招不放，長期扭曲市場運作，發展商的財政狀況並不樂觀，一旦業界大劈價推售新盤套現，對港人而言，樓災可能比股災更要命﹗

老實講，去年初香港走出疫情經濟復常，不少資金都認為香港經濟會急起直追，故押注估值吸引的港股。萬料不到中國經濟景氣會如此差劣，加上產業政策過嚴，扼殺民營經濟及新興產業活力，且內房及地方債務危機發酵，非但令去年中港兩地經濟表現失速，兩地股市「深潛」，跑輸全球主要市場，「生人勿近」形象已深入投資者的心。流出中港的資金就蜂擁到美國、日本、印度及新加坡等市場尋找機遇。所謂「良禽擇木而棲」，人才有得揀，當然視前景能見度高的地方為首選，結果香港就是人才與錢財皆不就手。

其實，中港兩地經濟除了受中美博弈等因素打擊外，兩地內部最大問題，就是樓市出事，嚴重打擊固定資產投資及財富效應，更正在將風險傳導至金融體系。

經濟愈差，樓市問題只會愈來愈糟糕。香港政府拍賣官地反應差甚至流標，暫停推拍住宅地等，對市場而言都是極不利的消息，加上港府土地收入及股票印花稅收入均「雙失」，財政收入大失預算。奈何港官將股、樓問題輕描淡寫「並不足奇」、「運作正常」作回應，聞者只有萬般無奈。

當實體經濟承壓的時候，資產價格穩定對支持內部需求起着重要的作用。偏偏內房爆泡，而港府未有及時讓過時的辣招全面退場，失卻穩定資產價格的重要時點。

如今非但政府收入失算，香港人與港企的物業資產大貶值，壓抑投資與消費意欲，而港股浸浸落更如催命符將市場信心消耗怠盡。更令人擔心的是，中國若終肯出手救市，成效尚未可知，若港股反彈過後再度尋底，資產價格擺脫不了泥沼，樓市恐怕會成下一個重災區。

事實上，觀乎如今香港市面，商舖價跌、零售、餐飲生意難做。參考的士、小巴牌價普遍已由高位跌逾半，樓價較高位劈半是否不可能，大家都沒有水晶球，只有作最壞打算、最佳準備。用家轉買為租、發展商放慢項目發展步伐，最終樓價被推冧了，理論上更多人可以上車，但公私營新樓供應存變數，能否實現中長期房屋目標，不無疑問。

若繼股市後，樓市接力向下走的話，只怕香港經濟尚未見最壞情況。所謂「破壞容易，建設難！」香港這國際金融中心基建猶在，但戰略發展落後競爭對手，產業施政頻頻失誤，對競爭力造成破壞將帶來深遠影響。如何再次站起來，香港人總希望身處的這個噩夢並非起點，而是快到終點。