股市估市：港股氣氛差 望政策沖喜
外媒引述消息報道，內地政府正考慮多項支持工具，以穩定資本市場運行，包括設立規模約兩萬億元人民幣的平準基金，利用主要來自中國境外機構資金由滬港、深港通投向A股；考量支持人民幣匯率；以及通過中國證券金融股份有限公司或中央匯金公司，向A股投資至少3,000億元人民幣。不過，有關政策選項尚未最終確定，料最快本周獲批及宣布。
港股本身悲觀情緒主導，外資資金持續外流，內地新救市措施消息帶來短線刺激，帶動恒指周二回升2.6%。港股後續走勢仍須視乎政策消息最終落實的力度、資金配置做法，以及A股能否借勢反彈。
中石油估值吸引
個股方面，可留意中國石油股份(00857)。隨着內地天然氣順價機制改善，預計中石油今年進口天然氣業務虧損可望收窄。集團管理層表明，重視提升股本回報率（ROE），故認為集團仍有較大的空間降本增效，對盈利有正面影響。
中石油產量高速增長的時期已經過去，資本開支進入下行周期，利潤中用於分紅和回購的佔比有望提高，末期業績派息率或有驚喜。估值上，該股現價對應2024財年預測市帳率0.53倍，股息率9.3厘，估值吸引，上望目標價5.75元，支持位4.4元。
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