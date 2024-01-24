東港城賀年庭園８大特色打卡位

特設賞買玩樂賀歲活動 花展會18款全新年花登場 農曆新年快將來臨，為提升過年氣氛，新鴻基地產旗下將軍澳東港城商場，特別推出一站式賞、買、玩、樂的全方位賀歲活動迎接新年。商場以古色古香的新春主題裝置「繁花錦簇御庭園」迎春，打造中式古樸庭園8大特色打卡場景，配以不同賀年花，祝願龍年繁花似錦，花好月圓。

迎接龍年，東港城1樓中庭將搖身一變化身為中式古樸庭園場景裝置，讓市民置身於古雅的庭園之中。客戶可經過各式各樣的節慶及浪漫擺設，遊歷古色古香的御庭園，到祈願燈前許下新年願望，祈求新年花開如意，幸福綿綿。

新春佳節除了遊玩庭園，賞花亦屬必備節目。東港城將攜手香港蘭花大王──千葉園創始人楊小龍及其子楊尹俊，以及香港年花大王──香港鮮花盆栽批發商會主席賴榮春，舉行「東港城第十八屆新春花展會」，搜羅逾百款優雅的蘭花及意頭年花供顧客選購，展會日前已隆重開幕，舉辦期直至2月9日。

麥玲玲師傅分享催運貼士 適逢今年是活動舉辦第18年，蘭花大王父子特別精選18大本地培植的蝴蝶蘭及日本蘭花於商場開售，同時年花大王亦悉心拼砌多款人氣新春賀年花籃，方便一次過入手不同意頭年花。

至於擺花同樣講究，東港城今年特別邀請麥玲玲師傅分享年花催運貼士，國際花藝大師區錦華先生更領軍，為顧客準備DIY中式宮廷風年花包裝服務及賀年花藝工作坊，締造賞花、買花、飾花甚至擺花的全方位體驗。

今年東港城亦將繼續舉辦一田賀年美食市集，精選多款賀年禮盒及應節美食，更設多款朱古力禮盒讓大家與摯愛甜蜜慶祝情人節。疫情過後的首個新春，東港城邀請《中年好聲音》12位實力歌手大唱多首賀年及經典金曲，炒熱全場氣氛。大年初八更將舉行東港城龍年賀歲醒獅巡遊，祝願商戶及顧客全年行好運。

推The Point會員獨家獎賞 過時過節又怎少得消費禮遇，為體貼顧客辦年貨、置新裝，商場更推出兩大The Point會員獨家換領活動，包括8元開運蘭花及「孔雀迎福、花開富貴」限量版利是封換領。同時推出新春賞不停、新年及情人節禮品換領三大消費禮遇，讓顧客「買」得更抵，龍年率先開運。