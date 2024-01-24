蓮香樓舊址申重建商住物業

經濟前景充滿變數，去年已獲屋宇署批出重建商廈的上環曾昭灝大廈舊樓，向城市規劃委員會提交全新商住發展方案，提供175個單位。

上述地盤位於威靈頓街152至164號，佔地約6,618方呎，劃為商業用途，部分地舖及1樓多年來用作百年老式茶樓蓮香樓，惟在2022年不敵疫情結業。發展商計劃以地積比率10.4倍，重建為一幢樓高30層的商住物業，包括3層平台及兩層會所。

項目住宅樓面約5.99萬方呎，平均每伙面積約342方呎，另提供約8,893方呎商業面積，如獲通過，項目料於2030年完成。資料顯示，項目去年獲屋宇署批准重建為25層高商廈，總樓面約9.91萬方呎。即是次商住計劃，樓面將較商廈方案少逾三成。

土瓜灣工廈申建單幢樓 此外，土瓜灣上鄉道33號鼎新大廈舊式工廈，亦向該會申請重建為單幢式商住物業，提供76伙，較早前撤回方案略少4伙。項目擬議地積比率9倍，計劃興建一幢樓高26層樓宇，另設兩層地庫。其中6至25樓為住宅層，住宅樓面約3.15萬方呎，並提供約6,300方呎面積作商業用途。