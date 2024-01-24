二手慘況：河畔３日兩度跌穿「３球」

上車盤連環失守，沙田河畔花園成交價，約3日兩度跌穿「3球」，兩房單位只售288萬元，原業主持貨近11年，帳面只升值約5.3%，貼平手離場。

美聯李澤權表示，上址為E座中低層7室，實用面積約242方呎，最近叫價330萬元，再減42萬元，獲分支家庭客購入，呎價約11,900元。原業主2013年5月以273.5萬元購入。同項目另一單位，周末期間只以283萬元沽出，屬屋苑逾7年新低。

同區沙田中心錄跌價成交。該行梁兆堅指，該盤佳寧大廈高層E室，實用面積約357方呎，屬兩房河景樓王，區內上車客議價後以526萬元承接，呎價約14,734元，較去年中同座較低層單位，賣平逾12%，持貨約9年帳面僅獲利16萬元。

嘉湖三房455萬沽 貶23% 天水圍嘉湖山莊三房戶再「見紅」。美聯王亦倫稱，美湖居3座中層D室，實用面積約544方呎，去年中以購入價596萬元放售，減價至455萬元售出，呎價約8,364元，原業主持貨4年多帳蝕141萬元，或貶值約23.7%。

股市波動，個別業主擴大劈幅。世紀21Q動力招潔冰表示，小西灣藍灣半島7座低層D室套三房戶，望全海景，去年中放售，原業主打算套現轉換其他投資，累劈412萬元，僅以938萬元成交，呎價約12,867元。成交價較2020年同類型單位低逾24%。

映灣園累劈258萬易手 中原曹嘉華指，東涌映灣園12座中層B室，去年8月以968萬元放盤，近期股市下挫，本月多番落價，終以710萬元沽出，呎價約9,492元，放盤5個月共減258萬元。

移民盤減價加快沽貨。美聯彭文翎稱，九龍塘碧華閣中層B1室套三房戶，原業主急於移民，減價172萬元，以1,418萬元售出，呎價約13,009元。