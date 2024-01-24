市區新盤全速起動

Elize Park上載樓書 瓏碧周六賣60伙 新進發展商無懼樓市弱勢，於此際推出市區全新盤。樂風集團旗下首個住宅項目，旺角洗衣街Elize Park，昨日上載樓書至一手住宅資訊網，示範單位同日首度曝光，並計劃於下周公布首張價單。近日劈價三成重推的碧桂園( 02007 )馬頭角賈炳達道瓏碧，落實本周六起發售60伙。

樂風：求價略多於求量 樂風集團創始人及主席周佩賢表示，Elize Park將採用惜售策略，預告求價略多於求量，定價將會反映項目的優越性，並部署農曆新年前開售。她指，項目標準單位層與層之間高度約3.3米。該集團董事梁鎮峰稱，示範單位最快本周四開放予公眾參觀。

樓書所見，項目提供52伙，單位戶型涵蓋一房至三房間隔，實用面積220至438方呎。分布上，一房佔15伙，兩房有28伙，餘下屬於特色戶。

全盤面積最細單位為5樓B室連平台戶，實用面積220方呎，一房間隔，連66方呎平台。項目預計關鍵日期為今年6月30日。

發展商昨日率先開放兩個無改動示範單位供傳媒預覽，包括參照18樓B室為藍本搭建的連家具一房戶，室內設計以淺木色及米白色為主調，客飯廳擺放可延展餐桌，外連約21方呎露台，並裝設電子升降晾衣架。廳區與寢區之間以木製飾架作分隔，開放式廚房則設電磁爐及雪櫃等家電。另兩房無改動示範單位參照18樓A室，實用面積341方呎。

另一市區新盤瓏碧昨發出新銷售安排，本周六分兩個時段作銷售，51伙開放式戶及一房戶於上午10時起開售，9伙兩房戶安排於下午2時起發售。截票時間為本周五下午3時。

同系旗下大埔白石角朗濤，昨錄得兩宗成交，共涉3,851.5萬元。包括第2座2樓A室，屬實用面積1,364方呎的三房單位，通過招標以2,455.9萬元售出，呎價約18,005元。

此外，據美聯物業統計，2023年共推出的35個全新盤，涉及單位量為14,119伙，該批項目於去年沽出6,740伙，以項目售出單位佔全盤單位量計，售出率僅約48%，較2022年約53%進一步下挫，與表現較理想的2020年約70%相比，差距更明顯。

Elize Park一房連家具示範單位以18樓B室為藍本而建。 Elize Park 5樓B室平面圖