簡訊一覽
●國泰君安國際(01788)預計截至去年底止淨利潤1.8億至2.2億元，按年大升1.17至1.65倍。
●三巽控股(06611)去年實現累計合約銷售金額約為7.83億元人民幣，按年跌64.57%。
●祖龍娛樂(09990)公布，由於對公司產品及營運的戰略性調整，經審慎考慮，決定終止《阿凡達：重返潘多拉》的上線計劃。
●復星國際(00656)宣布，以2.35億歐元（約20億港元），出售葡萄牙商業銀行BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A.共8.46億股，相等於約5.6%股權，完成後復星仍持股20.03%。
●金管局發表公眾諮詢文件，就容許認可機構（銀行）為防範或偵測金融罪行而交換客戶帳戶訊息的建議徵詢意見，相關公眾諮詢於昨日開始，至3月29日結束。
●新加坡上月消費物價指數（CPI）按年升幅意外略加快至3.7%（前值升3.6%），市場原預期僅升3.5%；按月回升0.4%（前值轉降0.2%）；累計去年全年平均通脹年率升4.8%，核心平均通脹年率續略升溫至4.2%。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：