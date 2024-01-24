Swatch銷售未達標 股價曾3年低

瑞士鐘錶巨頭Swatch去年銷售額增長5.18%至78.88億瑞郎，就算以撇除匯率變動的增速12.6%計算，也不過是84.43億瑞郎，未能兌現行政總裁海克（Nick Hayek）「2023年營業額可望創新高，最多90億瑞郎」的豪言壯語，股價周二早段曾挫3.52%，觸及超過3年新低。

海克未能「交數」，主要是他原先的預測建基於中國結束嚴厲的防疫出行限制後，消費者會重新到門店幫襯。然而，他昨日嘆道︰「中國的情況有點複雜，人們總是顧慮重重，尤其是年輕人。這不是我們所希望的路徑。」

去年盈利78億 僅增7% 收入不如預期連帶盈利亦低於券商預測，按年僅增7.68%至8.69億瑞郎（約78.31億港元）。Swatch強調，瑞郎升值直接把去年收入增長削去7.42個百分點，加價也彌補不了，期內經營溢利率縮窄0.34個百分點至15.09%。

然而，該企強調，首11個月鐘錶及珠寶部門的出口額按年增長11.9%，比瑞士鐘錶行業出口貨值快4個百分點，反映市場份額有所提升；港澳、日本、內地、泰國和印度等多個亞洲市場去年的業績都有「雙位數」增長，北美則見Omega、天梭、Swatch齊創新高。集團對今年樂觀，預期撇除匯率變動的收入增長會加快，Swatch及天梭等會繼續在中低價市場強勢發展，並相信集團內地在中低檔鐘錶市場會見到需求增加。

富瑞卻評論道，Swatch去年毛利率差過預期，兼且估計匯率變動會繼續對今年業績造成不利影響，或使市場對瑞士鐘錶行業都有顧慮。