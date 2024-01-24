比特幣跌破3.9萬美元 月內高位冧20％

虛擬貨幣「一哥」比特幣（Bitcoin）跌勢未止，失守4萬美元關口後不足24小時內繼續向下，每枚曾跌破3.9萬美元，低見38,687美元，相較現貨ETF（交易所買賣基金）本月獲批時的高位低出逾20%，技術上已陷入調整。

其他加密幣亦跟跌，以太幣每枚曾跌5.26%，低見2,203美元，跟周一的高位相比瀉10.88%，傷過比特幣。

料續捱沽 或試3.6萬 比特幣霎時被踢入冷宮，市場多歸因於美國國債孳息率回升，以及美國證交會（SEC）批准比特幣現貨ETF上市後，機構投資者陸續將手頭比特幣出貨套現。加密貨幣交易所Bitfinex指，比特幣最近暴跌已經抹去了短期投資者的收益，實際損失不斷增加，加劇了市場的拋售，近一個月在4.3萬美元水位買入的投資者已全輸，負面情緒積累下，比特幣短期內進一步下跌不足為奇，預計支持位在3.6萬至3.8萬美元。

傳與FTX掟貨有關 另一個原因乃市傳已破產的加密貨幣交易所FTX所遺留下來的比特幣資產被沽售，主要是本月從封閉式基金轉型為現貨ETF的灰度比特幣信託（GBTC）；據悉其原有2,228萬個基金單位經已售出超過三分之二，按GBTC轉型以來均價38.19美元計算，涉資6億美元以上。

要留意是，FTX的沽售早在GBTC改為ETF登場首3個交易日已在進行，因此有分析員相信，FTX掟貨的不確定性有望掃除。

比特幣常予人「投機味濃」的印象，但其技術根基——區塊鏈，原來可以改良人工智能（AI）。AI應用一大挑戰是訓練它的資料來源或良莠不齊，處理不好有教壞之虞。初創公司Casper Labs正與國際商業機器（IBM）合作，把訓練用的數據放在區塊鏈，以便稽查AI應用如何訓練出來，找出錯處以作修正。