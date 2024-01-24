日央行放鷹 Yen轉強

鋪路結束負利率 每百日圓高見5.31港元 日本央行昨一如預期維持超寬鬆貨幣政策不變，涵蓋指標利率維持於負0.1厘、引導10年期國債孳息率目標至近零水平，以及一致決定維持孳息率曲線控制（YCC）政策不變。惟要留意，行長植田和男在議息後的記者會上稱，倘若2%的通脹目標有望實現，將考慮結束負利率，並在退出刺激政策時一併衡量是否繼續買入交易所買賣基金（ETF）。消息刺激日圓兌每美元一度轉強，高見146.99，亦即每百日圓兌港元曾經重返5.31算。

植田和男又表示，不能否認負利率政策確實帶來副作用，惟強調無視央行定下的通脹目標便提早加息，反而增加通縮風險。

核心通脹預測削至2.4% 無獨有隅，日央行同日下調由4月開始的2024財年核心通脹預測（即扣除新鮮食品的物價）0.4個百分點至2.4%，未知是否意有所指，暗示為鋪路貨幣政策正常化。整體經濟方面，央行則預期，2024財年實質國內生產總值（Real GDP）為升1.2%，高於去年10月時估計的升1%。

不過整體而言，日央行的季度報告措詞仍然「萬變不離其宗」，提到該國經濟的溫和復甦仍在持續，但需要關注能否實現工資和物價穩定上漲的經濟良性循環。

日本股市昨日結束4日升市，日經平均指數跌29點或0.08%，收報36,517點；東證指數（TOPIX）亦跌2點或0.11%，收報2,542點。其中，日經平均指數成分股東京電子（Tokyo Electron）及UNIQLO母企迅銷股價昨跌1.74%及升0.25%。

分析指出，日股今次升浪是由半導體相關股及大價股所帶動，主因知名度和流動性高，較吸引海外資金。

此外，據日媒統計，截至1月22日止，被視為日本最大藍籌的東證核心30指數（TOPIX Core 30）成分股當中，市值逾10萬億日圓（約5,300億港元）的上市公司多達15家，較去年底增加5家。其中，任天堂及伊藤忠商事之市值亦直逼10萬億日圓。

首相：徹底克服經濟低迷 至於日本首相岸田文雄周二以視像方式出席高盛全球宏觀會議時稱，日本現時徹底克服經濟增長低迷和持續了四分之一世紀的通縮困局，強調他們會密切與日央行合作，力求實現工資增長高於通脹，並會調動所有政策工具，向外界展示日本正朝向新型經濟發展，將繼續促進家庭投資、推動公司治理改革，以及資產管理產業改革。

每百日圓兌港元走勢