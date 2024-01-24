MPF總資產1.14萬億 宏利市佔居首

強積金顧問公司GUM發布上月強積金市場佔有率報告顯示，上月強積金市場總資產上升2.6%至1.14萬億元；而去年宏利以27.7%的佔有率繼續佔據榜首，位居第二的滙豐（17.6%）及第三的永明（11%）雖然位置不變，但市佔率分別下降了0.22個百分點及0.29個百分點。

去年共有128億元轉入股票基金，相信原因是環球股市於去年普遍做好，吸引不少成員轉換股票基金。另外，去年有數隻保證基金停運，令固定收益基金出現明顯轉出。

去年128億流入股票基金 去年前5名淨資金轉出的基金類型主要包括保證基金、混合資產基金（80至100%股票）、混合資產基金（60至80%股票）、大中華股票基金和混合資產基金（40至60%股票）。資金淨流入最多的前5名資產類型則包括美國股票基金、預設投資策略——核心累積基金、預設投資策略——65歲後基金、保守基金及歐洲股票基金。

GUM策略及投資分析師雲天輝指出，去年成員風險偏好更為進取，較高風險的股票基金錄得128億元的資金流入，其中有大約112億元來自較低風險的固定收益基金。個別基金方面，美國股票基金受到成員追捧錄得96.55億元的資金轉入，去年美國股票的平均回報為28%，故此數據顯示部分積極管理強積金的成員能夠於去年大幅「跑贏大市」。

去年首5位淨資金轉入基金類型