筆克遠東：港業務回復至近疫前

他指，香港展覽業質素在市場中一向具領先優勢，故能維持穩定增長，加上港府為推動經濟復甦，近期投資及舉辦多項推廣活動，公司也有從中受益，承辦不少由政府舉辦的大型項目，形容「生意增加不少」。

去年度賺2.28億 增40% 截至去年10月底止，該公司全年股東應佔溢利2.28億元，按年增長40.23%；每股盈利18.41仙，末期息7仙。年內收入53.27億元，按年增17.32%，其中大中華地區增23.5%，東南亞收入亦升20.4%，中東則跌8.2%。謝氏解釋，主要是去年度完成部分非經常性大型項目，包括2020年杜拜世博會及阿曼跨時代博物館，強調杜拜的業務一直維持穩健增長，留意到沙特將成為中東地區新動力，近年已分拆出沙特阿拉伯辦事處及生產設施，以把握發展機會。

他提到，《沙特阿拉伯2030願景》等利好政策，將繼續刺激主要商業活動，並為當地吸納投資，而2030世博會、2034世界盃等大型活動亦計劃於沙特阿拉伯舉行，公司已有計劃重點發展當地市場，如由杜拜調動人才等。

至於匯價波動會否影響公司收入，他指，由於公司業務遍布全球，47個辦事處覆蓋36個城市，能有效減少匯率風險，例如日圓貶值，公司亦可以盡量「打平」。如匯率不同，合約上亦會有清晰條款保護公司利益。