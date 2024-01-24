TVB料去年EBITDA虧損減 數碼廣告收入增長30%

電視廣播（00511，TVB）發公告，重申集團預期截至去年底止6個月期間將實現正數EBITDA（除息、稅、折舊及攤銷前盈利），去年上半年該項目則為虧損1.86億元。集團亦預計去年全年的EBITDA虧損將少於2022年的3.38億元。TVB股價昨日收報3.01元，升3.43%。

集團表示，截至去年12月底止季度，地面免費頻道的廣告收入持續呈現出積極的勢頭。期內，翡翠台頻道黃金時段電視廣告的平均單價，較前一季下跌5%，但按年則高出18%，乃因為持續有更多藍籌廣告客戶回歸。

今年廣告套餐客預訂雙位數升 此外，去年12月舉行的2024年「早鳥」預先承諾活動中，其2024年電視廣告套餐的客戶預訂額與去年預先承諾活動比較取得雙位數的增長。由於這類預先承諾通常佔其該年總廣告收入的重要部分，對未來一年的廣告收入的一個正面指標。

上季來自myTV Super平台數碼廣告的收入，按季及按年分別增長73%及95%，預計全年數碼廣告收入將實現逾30%的增長。在OTT串流業務方面，至於收費較高的myTV Gold訂戶，在上季分別按季和按年增長1%和21%，而所有服務層級的平均月度活躍用戶人數則穩定在約200萬。